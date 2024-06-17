TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan yıldız isim için büyük ısrar!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için hazırlıklar sürüyor. Cimbom kadrosuna katacağı yıldız isimlerle gelecek sezon her kulvarda iddialı olmak isterken flaş gelişmeyi İngilizler duyurdu. Yer alan haberlerde sarı-kırmızılıların o futbolcunun transferinde önemli bir mesafe aldığı vurgulandı. İşte detaylar...
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"West Ham defans oyuncusunun sözleşmesi ay sonunda bitiyor. Leeds ona harika bir teklif sundu ve 5 yıllık kontrat önerdi. Ancak Galatasaray oyuncu için devreye girdi ve transferi zorlaştırdı. Leeds'in ezeli rakibi olan Galatasaray, Jhonson'ı da elinden kaptı."
Geçen sezon West Ham United'da tüm kulvarlarda 25 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, gol atamazken, 1 asist kaydetti.
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