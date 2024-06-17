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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan yıldız isim için büyük ısrar!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için hazırlıklar sürüyor. Cimbom kadrosuna katacağı yıldız isimlerle gelecek sezon her kulvarda iddialı olmak isterken flaş gelişmeyi İngilizler duyurdu. Yer alan haberlerde sarı-kırmızılıların o futbolcunun transferinde önemli bir mesafe aldığı vurgulandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan yıldız isim için büyük ısrar!

Yeni sezonda kaliteli bir sağ bek kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, West Ham United ile sözleşmesi sona eren Ben Jhonson için gaza bastı...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan yıldız isim için büyük ısrar!

24 yaşındaki İngiliz oyuncunun temsilcisiyle temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılıların sona yaklaştığı belirtildi. İngiliz basını da bu transfer gelişmesini doğruladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan yıldız isim için büyük ısrar!

"leedsunited.news" adlı haber sitesi; Galatasaray'ın İngiliz sağ beki Leeds United'ın elinden kaptığını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan yıldız isim için büyük ısrar!

"West Ham defans oyuncusunun sözleşmesi ay sonunda bitiyor. Leeds ona harika bir teklif sundu ve 5 yıllık kontrat önerdi. Ancak Galatasaray oyuncu için devreye girdi ve transferi zorlaştırdı. Leeds'in ezeli rakibi olan Galatasaray, Jhonson'ı da elinden kaptı."

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan yıldız isim için büyük ısrar!

Geçen sezon West Ham United'da tüm kulvarlarda 25 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, gol atamazken, 1 asist kaydetti.

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