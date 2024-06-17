TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan yıldız isim için büyük ısrar!

"West Ham defans oyuncusunun sözleşmesi ay sonunda bitiyor. Leeds ona harika bir teklif sundu ve 5 yıllık kontrat önerdi. Ancak Galatasaray oyuncu için devreye girdi ve transferi zorlaştırdı. Leeds'in ezeli rakibi olan Galatasaray, Jhonson'ı da elinden kaptı."