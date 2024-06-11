Mayıslar yine bizim olacak

Teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluğun hikayesi, transfer planlaması, gelecek planları ve birçok konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Buruk, "102 puanla tarihi bir rekor kırdık. Bu rekorun başında olan benim. Elbette teknik direktörler öne çıkarılıyor ama en büyük pay sahada oynayan oyuncularda. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bu anlamda bizi destekledi. Atmosfere ve konsantrasyona sokan taraftarımız vardı. Hep birlikte başardık. 102 puanlı rekor ve 17 maçlık galibiyet serisi. Rekorlara doyamadık en çok topu direkten dönen takım da olduk" dedi.

ONLARDAN İYİYDİK

Şampiyonluk yarışında kıyasıya bir rekabeti geride bıraktıklarını belirten tecrübeli hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fenerbahçe'ye sezon başı '99 puan alacaksınız ama ikinci olacaksınız' deseler inanmazlardı ama hep daha iyisini yapabilecek bir takım var. Biz de daha iyisini yaptık. Galatasaray hep kazanan takımdır. Son virajları çok konsantre dönen bir takımdır. Hep 'Mayıslar bizimdir' dedik ve Mayıslar yine bizim oldu. Yine Mayısların bizim olduğu bir sezon geçirmek istiyoruz."

4 TRANSFER YAPACAĞIZ

Kadromuza 4 tane oyuncu almayı düşünüyoruz. Öncelik sağ bekte. Takıma direkt katkı sağlayabilecek oyuncular olacak. Her oyuncuyu ilk 11 oyuncusu olsun diye alıyoruz. İcardi gibi önemli bir oyuncumuz var. Hem onunla oynayabilecek hem onsuz da oynayacak oyunculara bakıyoruz. Geçen seneki Bakambu tercihimiz de bu yöndeydi. Hepsini bir arada oynayabilecek bir oyuncu çok önemli olacak.

İKİ YIL ÖNCE JESUS VARDI!

Mourinho ile tanışıklığımız yok, ama çok önemli bir teknik adam. Türkiye'ye değer katacak bir isim. Açıkçası karşı takımın hocasının kim olduğu benim için fark etmiyor. Kendimizin ne yapacağına odaklanmamız gerekli. İki yıl önce de Jorge Jesus vardı. Mourinho'nun önemli başarıları var. Uzun yıllardır şampiyonluğa oynayan bir takımda çalışmadı. Yeni bir ülke yeni bir takım... Gelmesinden memnunum.

SATMADAN GÜÇLENECEĞİZ

Bizim şu anda oyuncu satma niyetimiz yok. Sadece oyuncu alma niyetimiz var. Başkanımız ve yönetimimizle birlikte düşüncemiz oyuncu satmak değil oyuncu almak şeklinde. En iyi oyuncuları elimizde tutacağız. Geçen sezon Boey'e 30 milyon euroluk teklif geldi. Böyle bir teklif gelirse elbette değerlendirebiliriz. Davinson, Nelsson, Abdülkerim, Kerem ve Barış gibi oyuncuları bırakmak istemiyoruz.

ŞAMPİYON OLMADAN KUTLAYANLAR VAR

Galatasaray bir sezon önce de şampiyon olan bir takımdı. Bir sonraki sezon şampiyon olduğunuzda kutlamalar aynı heyecan ve uzunlukta olamayabiliyor. Biz kutlamayı uzatmaktan çok şampiyonluğu seven bir takımız. Kazanıyorsunuz mutlu oluyorsunuz ama sonrasında rutine giriyor. Çok uzun süre şampiyon olamayan takımlar daha uzun kutlayabilir. Şampiyon olmadan da kutlayan takımları gördük.

Erden Timur yıllardır Galatasaray aşkıyla hizmet etti. Dışardayken de etmeye devam edecek. Bu birlikteliğin bozulmasını kimse istemezdi. Çok hızlı bir şekilde adapte olmamız gerekiyor.

Temmuz sonu, Ağustos ayı gibi Kemerburgaz'a geçeceğiz. Sezona ilk önce Florya'da başlayacağız. Florya'nın ruhu farklı. Projesi önemli katkı sağlayacak. Kemerburgaz için heyecanlıyız.

Rafa Silva çok önemli bir oyuncu. Geçen sene iyi performans verdi. Serbest bir oyuncu olduğu için birçok teklif alıyor. Şu an için bizim gündemimizde değil. Onunla ilgilenmiyoruz.

Amrabat ile görüşmem olmadı. Galatasaray'ı yakından tanıyor. Geçen sene görüştük. Son gün Manchester United'a gitmişti. Bu sene için görüşmemiz olmadı fakat çok önemli bir oyuncu.

Hafta sonu İtalya'da tesadüfen Zaniolo'nun menajerini gördüm. Birinci düşüncesi burada devam etmemek. Ben tabii ki Zaniolo'yu çok isterim kadromuzda olsun. Ayrılacak gibi duruyor.

Arabistan çok para harcanan bir yer. Oyuncular bir anda orayı tercih edebiliyor. Transfer kolay değil ama süremiz var. Kampa yetiştirmek istiyoruz ama netlik yok. Sabırlı olmalıyız.