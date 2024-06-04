TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey Galatasaray'a geri dönecek mi? Bayern Münih'ten flaş karar!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan geçen sezonun devre arasında Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey'in yeni sezonda Cimbom'a kiralık olarak geri dönebileceği konuşuluyordu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız ismi sabırsızlıkla beklerken Bavyera ekibinden futbolcu için flaş karar geldi. İşte detaylar...
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Fransız sağ bek yerine Serge Aurier ile 6 aylık anlaşma sağlanmış, 31 yaşındaki oyuncu ise toplamda 71 dakika forma giyebilmişti.
Bu gelişmeler sonrası Cimbom'un eski yıldızı Sacha Boey'i kiralamak istediği öne sürülmüştü.
Teknik direktörlüğe Kompany'i getiren Alman ekibi, onuyla ilgili Alman ekibi son kararını verdi.
B. MÜNİH'TE KALACAK
Bavyera ekibinin yeni patronu Kompany, Burnley'yi çalıştırdığı dönemde istediği Boey'yi kadroda tutma kararı aldı.
Fransız sağ bekin artık Galatasaray'a kiralık dönme ihtimali kalmadı. Öte yandan Boey, tatilini yakın arkadaşı Berkan'la geçiriyor.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den transfer etti.
Cimbom'un kasasından genç oyuncu için 1.1 milyon Euro bonservis bedeli çıktı.
G.Saray'da başarılı bir grafik çizen Sacha Boey, Ocak 2024'te 30+5 milyon Euro bonservisle Bayern Münih'e transfer oldu.
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro...
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