Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey Galatasaray'a geri dönecek mi? Bayern Münih'ten flaş karar!

TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey Galatasaray'a geri dönecek mi? Bayern Münih'ten flaş karar!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan geçen sezonun devre arasında Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey'in yeni sezonda Cimbom'a kiralık olarak geri dönebileceği konuşuluyordu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız ismi sabırsızlıkla beklerken Bavyera ekibinden futbolcu için flaş karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 09:52
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TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey Galatasaray'a geri dönecek mi? Bayern Münih'ten flaş karar!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede bitirdi ve üst üste 2. kez şampiyon oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey Galatasaray'a geri dönecek mi? Bayern Münih'ten flaş karar!

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz yaz büyük bir yapılanmaya giderken, devre arasında da bu devam etti.

TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey Galatasaray'a geri dönecek mi? Bayern Münih'ten flaş karar!

2 yıldır başarılı bir grafik çizen Sacha Boey, devre arasında 30+5 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey Galatasaray'a geri dönecek mi? Bayern Münih'ten flaş karar!

Fransız sağ bek yerine Serge Aurier ile 6 aylık anlaşma sağlanmış, 31 yaşındaki oyuncu ise toplamda 71 dakika forma giyebilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey Galatasaray'a geri dönecek mi? Bayern Münih'ten flaş karar!

Bu gelişmeler sonrası Cimbom'un eski yıldızı Sacha Boey'i kiralamak istediği öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey Galatasaray'a geri dönecek mi? Bayern Münih'ten flaş karar!

Teknik direktörlüğe Kompany'i getiren Alman ekibi, onuyla ilgili Alman ekibi son kararını verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey Galatasaray'a geri dönecek mi? Bayern Münih'ten flaş karar!

B. MÜNİH'TE KALACAK

Bavyera ekibinin yeni patronu Kompany, Burnley'yi çalıştırdığı dönemde istediği Boey'yi kadroda tutma kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey Galatasaray'a geri dönecek mi? Bayern Münih'ten flaş karar!

Fransız sağ bekin artık Galatasaray'a kiralık dönme ihtimali kalmadı. Öte yandan Boey, tatilini yakın arkadaşı Berkan'la geçiriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey Galatasaray'a geri dönecek mi? Bayern Münih'ten flaş karar!

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey Galatasaray'a geri dönecek mi? Bayern Münih'ten flaş karar!

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey Galatasaray'a geri dönecek mi? Bayern Münih'ten flaş karar!

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den transfer etti.

TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey Galatasaray'a geri dönecek mi? Bayern Münih'ten flaş karar!

Cimbom'un kasasından genç oyuncu için 1.1 milyon Euro bonservis bedeli çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey Galatasaray'a geri dönecek mi? Bayern Münih'ten flaş karar!

G.Saray'da başarılı bir grafik çizen Sacha Boey, Ocak 2024'te 30+5 milyon Euro bonservisle Bayern Münih'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey Galatasaray'a geri dönecek mi? Bayern Münih'ten flaş karar!

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro...

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