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Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 24. şampiyonluğuna ulaştı. Ziraat Türkiye Kupası'nın da Beşiktaş'ın kazanmasıyla birlikte Avrupa kupalarına katılacak takımlarımız belli oldu. Gelecek sezon Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin kupalara hangi turlardan katılacakları ve lig aşaması için kaç takım elemeleri gerektiği netleşti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 22:31 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 22:33
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Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gol düllosuna sahne olan karşılaşmayı siyah beyazlılar, 90+4. dakikada Al-Musrati'nin golüyle 3-2 kazanarak Türkiye Kupası'na 11. kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

Kupa finalin ardından Türkiye'yi gelecek sezon Avrupa kupalarında temsil edecek ekipler de belli oldu.

Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

GALATASARAY PLAY-OFF'TAN BAŞLAYACAK

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğu ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde elemelere play-off turunda başlayacak.

Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

F.BAHÇE ÖN ELEME OYNAYACAK

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan adım atacak ve gruplara kalmak için mücadele edecek.

Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF'TA MÜCADELE EDECEK

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda gruplara kalmak için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

TRABZONSPOR, 2. ÖN ELEME TURU'NDAN BAŞLAYACAK

Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayarak gruplara kalmaya çalışacak.

Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

BAŞAKŞEHİR, KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME TURU'NDA YER ALACAK

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'unu garantilemesiyle birlikte Avrupa kupalarına Konferans Ligi'nden katılması garanti olan Başakşehir ise 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek.

Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray Avrupa kupaları için sezonu 20 Ağustos'ta play-off mücadelesi ile açacak.

Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!

İkinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise 2. Ön Eleme Turu ile birlikte 23 Temmuz'da ilk mücadelesini verecek.

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