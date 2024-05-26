Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında maç tarihleri ve turları sayıları belli oldu!
Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 24. şampiyonluğuna ulaştı. Ziraat Türkiye Kupası'nın da Beşiktaş'ın kazanmasıyla birlikte Avrupa kupalarına katılacak takımlarımız belli oldu. Gelecek sezon Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin kupalara hangi turlardan katılacakları ve lig aşaması için kaç takım elemeleri gerektiği netleşti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 22:31 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 22:33
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GALATASARAY PLAY-OFF'TAN BAŞLAYACAK
F.BAHÇE ÖN ELEME OYNAYACAK
Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan adım atacak ve gruplara kalmak için mücadele edecek.
BEŞİKTAŞ PLAY-OFF'TA MÜCADELE EDECEK
Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda gruplara kalmak için sahaya çıkacak.
TRABZONSPOR, 2. ÖN ELEME TURU'NDAN BAŞLAYACAK
Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayarak gruplara kalmaya çalışacak.
BAŞAKŞEHİR, KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME TURU'NDA YER ALACAK
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'unu garantilemesiyle birlikte Avrupa kupalarına Konferans Ligi'nden katılması garanti olan Başakşehir ise 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek.
MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU
Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray Avrupa kupaları için sezonu 20 Ağustos'ta play-off mücadelesi ile açacak.
İkinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise 2. Ön Eleme Turu ile birlikte 23 Temmuz'da ilk mücadelesini verecek.
Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, 22 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçına çıkacak.
Trabzonspor ve Başakşehir ise 25 Temmuz'da yeni sezonun startını verecek.
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