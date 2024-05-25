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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Fenerbahçe'nin sezon başında Hoffenheim'a gönderdiği Attila Szalai için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. 26 yaşındaki Macar oyuncu Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İşte yıldız oyuncu için transfer yarışına giren takımlar... | TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 15:02
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Trendyol Süper Lig'de transfer hareketliliği sürüyor. Kulüpler, yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala takıma yapılacak olan takviyelere yoğunlaştı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Gündemdeki futbolculardan birisi de Attila Szalai oldu. Fenerbahçe macerasının ardından Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a transfer olan Macar savunmacı, burada beklentileri karşılayamadı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli yıldıza kanca!

26 yaşındaki futbolcu devre arasında Freiburg'a kiralanmıştı. Almanya'dan gelen bilgilere göre Hoffenheim cephesi, yaz transfer döneminde Attila Szalai içi gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli yıldıza kanca!

ATTILA SZALAI SÜPER LİG'E DÖNÜYOR!

Fenerbahçe'den Hoffenheim'a 12.3 milyon Euro bonservisle transfer olan Attila Szalai, Almanya'da umduğunu bulamadı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Akşam'ın Alman basınından derlediği habere göre, özellikle hız eksiği nedeniyle yıldız oyuncunun lige adapte olamadığına vurgu yapıldu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Bundesliga'da bu sezon yalnızca 7 maça çıkabilen Szalai, beklenen performansı gösteremedi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Gelecek sezon savunma hattını değiştirmek isteyen Hoffenheim'ın Attila Szalai'ye gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı alması üzerine, Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli yıldıza kanca!

İki ekip de Szalai transferi için nabız yokladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli yıldıza kanca!

YAZ AYLARINDA İSTANBUL'A GELECEK!

Gelen bilgilere göre iki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray, Attila Szalai'yi renklerine bağlamayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Hoffenheim cephesiyle yapılan görüşmelerde ise masadaki rakamın yaklaşık 4 milyon Euro dolaylarında olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Hem ligi yanından tanıması hem de maliyetinin makul bir seviyede olması sebebiyle Attila Szalai, Süper Lig devlerinin iştahını kabartıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Kısa süre içerisinde iki ekipten birinin Macar stoperin transferinde mutlu sona ulaşması bekleniyor.

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