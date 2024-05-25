TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli yıldıza kanca!
Fenerbahçe'nin sezon başında Hoffenheim'a gönderdiği Attila Szalai için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. 26 yaşındaki Macar oyuncu Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İşte yıldız oyuncu için transfer yarışına giren takımlar... | TRANSFER HABERİ
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ATTILA SZALAI SÜPER LİG'E DÖNÜYOR!
Fenerbahçe'den Hoffenheim'a 12.3 milyon Euro bonservisle transfer olan Attila Szalai, Almanya'da umduğunu bulamadı.
Akşam'ın Alman basınından derlediği habere göre, özellikle hız eksiği nedeniyle yıldız oyuncunun lige adapte olamadığına vurgu yapıldu.
Bundesliga'da bu sezon yalnızca 7 maça çıkabilen Szalai, beklenen performansı gösteremedi.
Gelecek sezon savunma hattını değiştirmek isteyen Hoffenheim'ın Attila Szalai'ye gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı alması üzerine, Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş harekete geçti.
İki ekip de Szalai transferi için nabız yokladı.
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Gelen bilgilere göre iki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray, Attila Szalai'yi renklerine bağlamayı hedefliyor.
Hoffenheim cephesiyle yapılan görüşmelerde ise masadaki rakamın yaklaşık 4 milyon Euro dolaylarında olduğu ortaya çıktı.
Hem ligi yanından tanıması hem de maliyetinin makul bir seviyede olması sebebiyle Attila Szalai, Süper Lig devlerinin iştahını kabartıyor.
Kısa süre içerisinde iki ekipten birinin Macar stoperin transferinde mutlu sona ulaşması bekleniyor.
Fenerbahçe döneminde güncel piyasa değerini 15 milyon Euro'ya kadar çıkaran Attila Szalai için şu sıralar 6 milyon Euro'luk bir değer belirlenmiş durumda.
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