TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Hoffenheim cephesiyle yapılan görüşmelerde ise masadaki rakamın yaklaşık 4 milyon Euro dolaylarında olduğu ortaya çıktı.

Hem ligi yanından tanıması hem de maliyetinin makul bir seviyede olması sebebiyle Attila Szalai, Süper Lig devlerinin iştahını kabartıyor.