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Galatasaray'dan PFDK'ya eksik sevk başvurusu!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe soyunma odasındaki küfürlü tezahüratlar için PFDK'ya ek başvuru yaptı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 18:01 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 18:14
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Galatasaray'dan PFDK'ya eksik sevk başvurusu!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ali Koç, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı karşılaşma sonrasında kulüp resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira para cezası aldı.

Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki'ye de 32 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası verildi.

Kurul, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş'a 5, İrfan Can Eğribayat'a 3 ve Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men cezası verdi. PFDK, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'a da 1 yıl 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

PFDK ayrıca Galatasaray'a 520 bin TL pazar cezası verdi.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasında koridorlarında sarf ettiği hakaretlerden dolayı TFF'ya başvurduğunu açıklarken, Galatasaray'dan da karşı hamle geldi.

A Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe soyunma odasındaki küfürlü tezahüratlar için PFDK'ya ek başvuru yaptı.

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