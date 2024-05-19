Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan tek değişiklik

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 19:22
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan tek değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbide son oynadıkları Fatih Karagümrük müsabakasının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Buruk, savunmanın merkezinde Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Davinson Sanchez'e görev verdi.

DAVINSON LİGDE 8 MAÇ SONRA 11'DE

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde savunmada değişikliğe gitti. Buruk, Victor Nelsson'un yanında Davinson Sanchez ile başladı. Son olarak 3 Mart'ta Dolmabahçe'de oynanan Beşiktaş derbisine 11'de görev alan Davinson 8 maç sonra 11'de yer aldı.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerse ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlı, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier, Carlos Vinicius bekledi.

Galatasaraylı futbolcular ısınmaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı '19.05 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun' yazılı kırmızı tişörtlerle çıktı.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisinde de tribünleri tamamen doldurdu. Derbinin biletleri çıktığı an o saniyede bitmişti. Sarı-kırmızılılar mücadele öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, tezahüratlarla da takımlarını maça hazırladı.

Toroğlu'dan flaş yorum!
G.Saray - F.Bahçe | CANLI
DİĞER
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI İZLE ŞİFRESİZ || Bein Sports 1 ile Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı canlı yayın izle
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgede durum ağırlaştı: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Arda yine sahnede! Villarreal'i de boş geçmedi
Derbide kırmızı kart çıktı! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray - F.Bahçe | CANLI
VAR o pozisyonda devreye girmeli miydi? İşte o kural!
YKS sınav yerleri belli oldu mu?
Yarın okul var mı?
İstanbul baraj doluluk oranı
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan flaş yorum! Toroğlu'dan flaş yorum! 20:06
Liverpool galibiyetle tamamladı! Liverpool galibiyetle tamamladı! 20:02
ManU galibiyetle kapattı ManU galibiyetle kapattı 20:02
Arsenal sezonu 2. bitirdi! Arsenal sezonu 2. bitirdi! 20:01
Premier Lig'de şampiyon M.City! Premier Lig'de şampiyon M.City! 19:59
Derbide kırmızı kart çıktı! İşte o pozisyon Derbide kırmızı kart çıktı! İşte o pozisyon 19:27
Daha Eski
İsmail Kartal’dan iki değişiklik İsmail Kartal’dan iki değişiklik 19:22
Okan Buruk'tan tek değişiklik Okan Buruk'tan tek değişiklik 19:20
G.Saray taraftarlarından çok konuşulacak pankart! G.Saray taraftarlarından çok konuşulacak pankart! 19:01
Derbi saat kaçta? | GS - FB Derbi saat kaçta? | GS - FB 14:27
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile adım adım hedeflere Trabzonspor, Abdullah Avcı ile adım adım hedeflere 14:28
Derbiye dair tüm ayrıntılar! Derbiye dair tüm ayrıntılar! 14:32