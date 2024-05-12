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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! "Fenerbahçe maçı..."

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha döndü. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç sonu şampiyonluk hakkında konuştu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 21:38 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 21:48
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! "Fenerbahçe maçı..."

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha döndü.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç sonu şampiyonluk hakkında konuştu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Burası oynaması zor bir stadyum. Zemini güzel ama atmosferi açısından etrafının çok fazla açık olması bizim gibi takımlar için oyunu zorlaştırıyor. Top bizdeydi, yüzde 65 zaten ama hızlı oynayamadık, bloklar arasını delemedik, öne doğru paslarda doğru tercih yapamadık. Saha içi parzelizasyon iyi değildi. Ürettik aslında. 25 şut, ceza sahası içi topla buluşma 40'a yakın. İyi oynamadığımız maçta sayılar kötü değil. Savunma geçişleri iyi değildi. İlk golü böyle yedik. Markao'ya rahat bir maç oynattık. Ona atılan toplarda o başarılı oldu, attığı golde de aynı şekilde. Bizim için olumsuz olarak Markao'yu oynattık. Maçın genelinde istedik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Berkan'ın golüyle kazandık, 6 puan farkla devam ediyoruz. Gelecek haftaki maç şampiyonluk maçı olacak!" ifadelerini kullandı.

"MUTLU DEĞİLİZ"

Okan Buruk: "Bugün inanılmaz mutlu değiliz oyun olarak. Ürettik, 3 gol attık, bazı şeyleri iyi yaptık. Geçen hafta daha iyiydik. Karşımızdaki takım çok iyi takım. Top onlardayken de doğru oynadılar. Kanatları etkili kullandılar." dedi.

"SORUNUMUZU BARIŞ ALPER ÇÖZDÜ"

"Barış Alper birebiri doğru oynadı, özellikle ilk golde. Tersten gelen ortalarda hücum gücü oldu. Dries'in golü aynı şekilde. Oyun içinde birebiri ne kadar çok yakalarsa etkili oldu. Rakip çok dipteydi. Savunma arkası koşu da olmadı. Barış'ın birebirleri, gücü, kuvveti, attığı, attırdığı gol. Üretme sorunumuzu Barış Alper çözdü."

"MUHTEŞEM BİR AKŞAM OLACAK"

Okan Buruk: "Sezon başı böyle senaryo koysalar, 2 maç kala 6 puan farkla derbiye giriyorsunuz. Geçen sene fark 5'ti, bu sezon 6 puan fark var. 1 puan da artırdık geçen seneye göre. Mükemmel senaryo. Ne olursa olsun, beraberlik yetse de derbiyi kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe de kazanmak isteyecektir. Taraftarımızla beraber muhteşem bir akşam olacak. Günün sonunda inşallah şampiyonluk kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

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