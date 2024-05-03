Galatasaray'da kulisleri çalkalandıran gelişme! Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak...

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak seçim için listeler bugün 17.00'ye kadar divan başkanlığına verilecek.

Prof. Dr. Süheyl Batum'un adaylığı sonrası sarı-kırmızılı camiada kulisler hareketlenirken Özbek'in cephesinde bu gelişmenin sonuçları etkilemeyeceği görüşünün hakim olduğu öğrenildi.