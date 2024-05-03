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Galatasaray'da kulisleri çalkalandıran gelişme! Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak...

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak olan seçim öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılı camiada Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak'tan gelen o haber gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 10:16 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 10:47
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Galatasaray'da kulisleri çalkalandıran gelişme! Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak...

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak seçim için listeler bugün 17.00'ye kadar divan başkanlığına verilecek.

Galatasaray'da kulisleri çalkalandıran gelişme! Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak...

Prof. Dr. Süheyl Batum'un adaylığı sonrası sarı-kırmızılı camiada kulisler hareketlenirken Özbek'in cephesinde bu gelişmenin sonuçları etkilemeyeceği görüşünün hakim olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da kulisleri çalkalandıran gelişme! Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak...

Milliyet'in haberine göre Başkan Dursun Özbek'in listesiyle ilgili merak edilen 3 isimle ilgili fotoğraf ise netleşmeye başladı.

Galatasaray'da kulisleri çalkalandıran gelişme! Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak...

Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak'ın yönetim listesinde olmayacağı bildirildi. Metin Öztürk'ün ise yeni dönemde aktif bir rol alacağı bildirildi.

Galatasaray'da kulisleri çalkalandıran gelişme! Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak...

Galatasaray'da sürpriz başkan adayı Batum'un ise eski başkanlar Ünal Aysal ile Alp Yalman'ın önerisi üzerine aday olmaya karar verdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da kulisleri çalkalandıran gelişme! Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak...

Batum'un seçilmesi durumunda Aysal'ın Sportif AŞ'nin başına geçeceği belirtildi. Aysal'ın ekibinin başta futbol olmak üzere sportif konulara yön vereceği bildirildi. Yalman ise Disiplin Kurulu'nun başına geçecek. Batum'un seçilmesi halinde hukuktan Rezan Epözdemir, mali işlerden ise Mete İkiz sorumlu olacak. Eski yöneticiler Sedat Doğan ile Ebru Köksal'ın da yönetimde yer alacağı öğrenildi.

Galatasaray'da kulisleri çalkalandıran gelişme! Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak...

Başkan'ın listesinde önemli değişiklikler beklenmediği belirtildi. Özbek'in, Metin Öztürk, Ali Yüce, Eray Yazgan, İbrahim Hatipoğlu, Dikran Gülmezgil, Niyazi Yelkencioğlu, Emir Aral, Bora Bahçetepe, Can Natan, Fatih Demircan, Mehmet Cibara, Emir Aral, Sedat Artukoğlu gibi isimlere yer vereceği öğrenildi.

Galatasaray'da kulisleri çalkalandıran gelişme! Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak...

Süheyl Batum ismi üzerinde birleşen muhalif cephenin özellikle yönetime gayrimenkul projeleriyle eleştiride bulunduğu ve çıkış noktalarının da Florya olduğu öğrenildi. Florya projesiyle ilgili mevcut yönetimin yaptırdığı değerlemenin 400 milyon dolar olmasına tepki gösterilirken gerçek değerin 1 milyar dolara yakın olduğu savunuldu.

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