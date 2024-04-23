Galatasaray'da Okan Buruk'un gözü yeni rekorda!

Galatasaray'ın başında bu sezon kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk, gözünü yenisine dikti... Pendikspor'u mağlup ederek, puanını 90'a çıkaran sarı-kırmızılılar, kalan 5 hafta öncesinde kendi rekorunu egale etti. 1987-88'de Mustafa Denizli önderliğinde 90 puana ulaşarak şampiyon olan Galatasaray, o dönemden sonra hiçbir zaman bu puan ortalamasını yakalayamamıştı. Ancak Okan Buruk, pazar günü bu rekoru egale etti.

Ligin bitmesine 5 hafta kala 90 puan toplayan Okan Buruk'un Aslanları, A.Demir'i yenerse, F.Bahçe'nin 1988-89'daki 93 puanlık rekorunu egale edecek

Buruk'un takımı, cuma günü oynanacak olan Adana Demirspor maçını kazanması halinde puanını 93'e çıkaracak ve Denizli'nin bu 90 puanlık rekorunu geride bırakacak. Galatasaray aynı zamanda Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonunda ulaştığı şampiyonluk puanını da egale edecek. Okan Buruk'lu G.Saray, Adana Demirspor sonrasında Sivas'a karşı sahadan 1 puanla ayrılsa bile Süper Lig tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip olacak