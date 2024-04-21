GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Ayrılık...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın flaş isimlerinden olan Davinson Sanchez, bu sezonki futboluyla göz doldurdu. Taraftarın sevgilisi konumuna gelen Kolombiyalı stoper, transferde Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti. Napoli'nin uzun süredir peşinde olduğu başarılı oyuncu, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Davinson Sanchez'in transfer sözleri...
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NAPOLI DEVREDE!
İtalya Serie A ekibinin uzun süredir takip ettiği yıldız savunmacı için sezon sonunda devreye girileceği öne sürülmüştü.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME İDDİASI!
Davinson Sanchez'in Napoli'ye transferi hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
Yerli ve yabancı birçok basın kuruluşu, Davinson'un menajerinin Napoli'ye giderek mavililer ile bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etmişti.
DAVINSON SANCHEZ'DEN TRANSFER SÖZLERİ!
Akşam'ın haberine göre; Son olarak Napoli'yle görüştüğü ifade edilen yıldız savunmacı, muhabirlere bir açıklama yaptı.
TAKIMDAN AYRILMAYACAK!
Davinson, gündeminde transfer olmadığını ve tek gündeminin Galatasaray ve şampiyonluk olduğunu söyleyerek hakkında çıkan transfer iddialarına son noktayı koydu.
Davinson Sanchez, Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 26 maçta 2016 dakika süre buldu.
28 yaşındaki savunmacı, 3 gol ve 2 asist üreterek takımına skor katkısı vermeyi başardı.
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