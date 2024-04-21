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GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Ayrılık...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın flaş isimlerinden olan Davinson Sanchez, bu sezonki futboluyla göz doldurdu. Taraftarın sevgilisi konumuna gelen Kolombiyalı stoper, transferde Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti. Napoli'nin uzun süredir peşinde olduğu başarılı oyuncu, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Davinson Sanchez'in transfer sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 13:38
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GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Ayrılık...

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, performansıyla beğeni topladı.

GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Ayrılık...

Takıma çabuk uyum sağlayan Kolombiyalı savunmacı, transferde Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı.

GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Ayrılık...

NAPOLI DEVREDE!
Birçok takımın radarına aldığı Davinson Sanchez için en ciddi talip İtalyan devi Napoli...

GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Ayrılık...

İtalya Serie A ekibinin uzun süredir takip ettiği yıldız savunmacı için sezon sonunda devreye girileceği öne sürülmüştü.

GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Ayrılık...

MENAJERİYLE GÖRÜŞME İDDİASI!
Davinson Sanchez'in Napoli'ye transferi hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Ayrılık...

Yerli ve yabancı birçok basın kuruluşu, Davinson'un menajerinin Napoli'ye giderek mavililer ile bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Ayrılık...

DAVINSON SANCHEZ'DEN TRANSFER SÖZLERİ!
Akşam'ın haberine göre; Son olarak Napoli'yle görüştüğü ifade edilen yıldız savunmacı, muhabirlere bir açıklama yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Ayrılık...

TAKIMDAN AYRILMAYACAK!
Davinson, gündeminde transfer olmadığını ve tek gündeminin Galatasaray ve şampiyonluk olduğunu söyleyerek hakkında çıkan transfer iddialarına son noktayı koydu.

GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Ayrılık...

Davinson Sanchez, Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 26 maçta 2016 dakika süre buldu.

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