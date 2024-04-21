GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez'den transfer açıklaması! Ayrılık...

İtalya Serie A ekibinin uzun süredir takip ettiği yıldız savunmacı için sezon sonunda devreye girileceği öne sürülmüştü.

Yerli ve yabancı birçok basın kuruluşu, Davinson'un menajerinin Napoli'ye giderek mavililer ile bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etmişti.