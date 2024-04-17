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Rekortmen Buruk

Göreve başladığı günden bu yana rekorları alt üst eden Okan Buruk, ikinci sezonunda şimdiden 87 puana ulaştı. Şampiyonluk yolunda avantaja sahip olan tecrübeli hoca, gelecek hafta Pendikspor karşısında kazanması halinde bir kez daha tarihe geçecek. 90 puana ulaşacak Buruk, hem geçen sezonki performansını (88 puan) sollayacak hem de Galatasaray'ın başında bu başarıyı yakalayan ikinci teknik adam olarak adını tarihe yazdıracak. 1987-88 sezonunda Mustafa Denizli'nin yakaladığı rekor puana ortak olacak Buruk'un sonraki hedefi ise Fenerbahçe'nin 93 puanla şampiyon olduğu 1988- 89 sezonu... Üst üste 2. zaferine ilerleyen 50 yaşındaki teknik adam, mutlu sona ulaşırsa kırılması hayli zor gözüken rekorların sahibi olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Rekortmen Buruk

Göreve başladığı günden bu yana rekorları alt üst eden Okan Buruk, ikinci sezonunda şimdiden 87 puana ulaştı. Şampiyonluk yolunda avantaja sahip olan tecrübeli hoca, gelecek hafta Pendikspor karşısında kazanması halinde bir kez daha tarihe geçecek. 90 puana ulaşacak Buruk, hem geçen sezonki performansını (88 puan) sollayacak hem de Galatasaray'ın başında bu başarıyı yakalayan ikinci teknik adam olarak adını tarihe yazdıracak. 1987-88 sezonunda Mustafa Denizli'nin yakaladığı rekor puana ortak olacak Buruk'un sonraki hedefi ise Fenerbahçe'nin 93 puanla şampiyon olduğu 1988- 89 sezonu... Üst üste 2. zaferine ilerleyen 50 yaşındaki teknik adam, mutlu sona ulaşırsa kırılması hayli zor gözüken rekorların sahibi olacak.

68 MAÇTA 56 GALİBİYET

Buruk, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 2 sezonda 68 maça çıktı. 56 galibiyetle mücadelelerin yüzde 82'sinden 3 puanla ayrılan başarılı teknik adam, 12 maçta puan kaybetti. Geçen sezon 4'er beraberlik ve yenilgi yaşayan Buruk, bu yıl ise 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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Okan takımının iki hafta önce Hatayspor'u devirdiği maç ile Galatasaray tarihinde iç sahada üst üste en fazla maç kazanan teknik adam olmuştu. 19'da 19 yaparak Lucescu'yu geride bırakan Buruk, Pendik'e karşı rekoru geliştirmek istiyor.

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