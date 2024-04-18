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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom dünya yıldızının peşinde! Yönetimin hamlesi...

Süper Lig'de şampiyonluğa odaklanan Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezona dair transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada dünya yıldızı bir ismin peşine düştü. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom dünya yıldızının peşinde! Yönetimin hamlesi...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Galatasaray'da, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom dünya yıldızının peşinde! Yönetimin hamlesi...

Bu sezon Galatasaray'da gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'un talipleri her geçen gün artıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom dünya yıldızının peşinde! Yönetimin hamlesi...

İki stoperini de yaz transfer döneminde kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan sarı-kırmızılılar, şimdiden stoper arayışlarına başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom dünya yıldızının peşinde! Yönetimin hamlesi...

Cimbom, bu bölge için aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom dünya yıldızının peşinde! Yönetimin hamlesi...

CİMBOM'DAN VARANE BOMBASI!

G.Saray, Manchester United ile sözleşmesi bitecek Raphael Varane'ı ilk sıraya yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom dünya yıldızının peşinde! Yönetimin hamlesi...

Gelen iddialara göre ise Galatasaray transfer komitesi; Manchester United'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Raphael Varane için nabız yokladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom dünya yıldızının peşinde! Yönetimin hamlesi...

ManU'yla +1 yıl daha opsiyonu bulunan Fransız stoper, Kırmızı Şeytanlar ile anlaşma sağlayamazsa yazın ayrılacak. Aslan'ın 30 yaşındaki stoper için pusuda olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom dünya yıldızının peşinde! Yönetimin hamlesi...

RAPHAEL VARANE KİMDİR?

Raphael Varane, 25 Nisan 1993'te Fransa'nın Lille kentinde dünyaya geldi. Futbola Lens'in altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom dünya yıldızının peşinde! Yönetimin hamlesi...

2010 yazında Lens'te A takıma yükseldi ve 2011'de 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom dünya yıldızının peşinde! Yönetimin hamlesi...

10 yıl burada top koşturan Fransız stoper, 2021 yazında 40 milyon Euro'ya Manchester United'ın yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom dünya yıldızının peşinde! Yönetimin hamlesi...

Kırmızı Şeytanlar'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...

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