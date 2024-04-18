GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom dünya yıldızının peşinde! Yönetimin hamlesi...
Süper Lig'de şampiyonluğa odaklanan Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezona dair transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada dünya yıldızı bir ismin peşine düştü. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Cimbom, bu bölge için aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte detaylar...
CİMBOM'DAN VARANE BOMBASI!
G.Saray, Manchester United ile sözleşmesi bitecek Raphael Varane'ı ilk sıraya yazdı.
Gelen iddialara göre ise Galatasaray transfer komitesi; Manchester United'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Raphael Varane için nabız yokladı.
ManU'yla +1 yıl daha opsiyonu bulunan Fransız stoper, Kırmızı Şeytanlar ile anlaşma sağlayamazsa yazın ayrılacak. Aslan'ın 30 yaşındaki stoper için pusuda olduğu belirtildi.
RAPHAEL VARANE KİMDİR?
Raphael Varane, 25 Nisan 1993'te Fransa'nın Lille kentinde dünyaya geldi. Futbola Lens'in altyapısında başladı.
2010 yazında Lens'te A takıma yükseldi ve 2011'de 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e imza attı.
10 yıl burada top koşturan Fransız stoper, 2021 yazında 40 milyon Euro'ya Manchester United'ın yolunu tuttu.
Kırmızı Şeytanlar'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...
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