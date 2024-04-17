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GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün dönecek mi? Flaş iddia

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Leicester City'e kiralık gönderdiği Yunus Akgün'ün geleceği netleşiyor. Genç futbolcu da kariyeriyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 10:20
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GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün dönecek mi? Flaş iddia

Championship'ten Premier Lig'e dönme mücadelesi veren Leicester City, şu an için Yunus Akgün'ün bonservisini almaya sıcak bakmıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün dönecek mi? Flaş iddia

İngiltere'de mali şartlara uymadığı gerekçesiyle denetime giren ve muhtemel puan silme cezası ve kısıtlayıcı yaptırımlarla karşılaşacak olan Leicester City, tedbirler nedeniyle kısıtlanacak olan kaynaklarının büyük bölümünü Yunus'a ayırmayı düşünmüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün dönecek mi? Flaş iddia

Tempo ve fiziksel kalitesiyle ün salan liglerden olan Championship'te ilk başta bocalayan Yunus Akgün, İngiltere'ye adapte olmakta da zorlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün dönecek mi? Flaş iddia

Yabancı dilini kulübün beklentisi seviyesinde ilerletemeyen milli futbolcunun takım arkadaşlarıyla kaynaşmakta zorlandığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün dönecek mi? Flaş iddia

Galatasaray'da 16 milyon TL kazanan Yunus Akgün'ün Leicester City'deki maaşı ise 800 bin pound. İngiltere'de, sarı-kırmızılılarda kazandığının iki katı yıllık ücret elde eden 23 yaşındaki futbolcu, bir süre önce menajerlik şirketini de değiştirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün dönecek mi? Flaş iddia

Habertürk'te yer alan habere göre Yunus Akgün, Leicester City'nin bonservisini alıp almamasından bağımsız olarak yoluna Avrupa'da devam etmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün dönecek mi? Flaş iddia

Hem Galatasaray'da geçirdiği sürede aldığı rol hem de yıllık ücreti düşünen 23 yaşındaki futbolcu kariyer planlamalarını da Avrupa'da kalmak üzerine yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün dönecek mi? Flaş iddia

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Adana Demirspor günlerinde iyi bir uyum yakalayan milli oyuncu, EURO 2024'te sıçrama yaparak piyasasını yükseltmeyi hedefliyor.

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