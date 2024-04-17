GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün dönecek mi? Flaş iddia

Galatasaray'da 16 milyon TL kazanan Yunus Akgün'ün Leicester City'deki maaşı ise 800 bin pound. İngiltere'de, sarı-kırmızılılarda kazandığının iki katı yıllık ücret elde eden 23 yaşındaki futbolcu, bir süre önce menajerlik şirketini de değiştirdi.