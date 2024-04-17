GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün dönecek mi? Flaş iddia
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Leicester City'e kiralık gönderdiği Yunus Akgün'ün geleceği netleşiyor. Genç futbolcu da kariyeriyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Yabancı dilini kulübün beklentisi seviyesinde ilerletemeyen milli futbolcunun takım arkadaşlarıyla kaynaşmakta zorlandığı öğrenildi.
Galatasaray'da 16 milyon TL kazanan Yunus Akgün'ün Leicester City'deki maaşı ise 800 bin pound. İngiltere'de, sarı-kırmızılılarda kazandığının iki katı yıllık ücret elde eden 23 yaşındaki futbolcu, bir süre önce menajerlik şirketini de değiştirdi.
Habertürk'te yer alan habere göre Yunus Akgün, Leicester City'nin bonservisini alıp almamasından bağımsız olarak yoluna Avrupa'da devam etmek istiyor.
Hem Galatasaray'da geçirdiği sürede aldığı rol hem de yıllık ücreti düşünen 23 yaşındaki futbolcu kariyer planlamalarını da Avrupa'da kalmak üzerine yapıyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Adana Demirspor günlerinde iyi bir uyum yakalayan milli oyuncu, EURO 2024'te sıçrama yaparak piyasasını yükseltmeyi hedefliyor.
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