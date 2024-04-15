Gözler Icardi'de

Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın en önemli gol kozu yine Mauro İcardi olacak. Fenerbahçe maçında 49. saniyede attığı golle son 4 maçta 5 gole ulaşan Tangocu, bu akşamı da boş geçmek istemiyor. İcardi'nin şu ana kadar Alanyaspor'a karşı rakip olduğu maçlardaki performansı da dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu, ligde turuncu-yeşilli takımla karşılaştığı 3 maçı da boş geçmedi. 3 gol ve 3 asistlik performansıyla 6 gole direkt etki etti. Yükselen formuyla şampiyonluğun ateşini yakan İcardi, bu serisini sürdürmeyi hedefliyor.