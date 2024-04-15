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Gözler Icardi'de

Arjantinli yıldız Alanyaspor’u yine boş geçmek istemiyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Gözler Icardi'de

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Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın en önemli gol kozu yine Mauro İcardi olacak. Fenerbahçe maçında 49. saniyede attığı golle son 4 maçta 5 gole ulaşan Tangocu, bu akşamı da boş geçmek istemiyor. İcardi'nin şu ana kadar Alanyaspor'a karşı rakip olduğu maçlardaki performansı da dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu, ligde turuncu-yeşilli takımla karşılaştığı 3 maçı da boş geçmedi. 3 gol ve 3 asistlik performansıyla 6 gole direkt etki etti. Yükselen formuyla şampiyonluğun ateşini yakan İcardi, bu serisini sürdürmeyi hedefliyor.

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