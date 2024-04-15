Haberler Galatasaray Galatasaray'da büyük endişe! Alanyaspor maçında...

Galatasaray'da büyük endişe! Alanyaspor maçında...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 32. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Liderliği geri almak isteyen sarı-kırmızılılar, mutlak galibiyet peşinde. Zorlu müsabaka öncesi Cimbom'da büyük bir endişe yaşanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 10:19
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da büyük endişe! Alanyaspor maçında...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Galatasaray'da büyük endişe! Alanyaspor maçında...

Galatasaray, ligin geride kalan 31 maçlık bölümünde 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 84 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Galatasaray'da büyük endişe! Alanyaspor maçında...

Alanya temsilcisi ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 42 puan aldı. Turuncu-yeşilli ekip, 32. hafta öncesi 9. sırada konumlandı. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 4-0 kazanmıştı.

Galatasaray'da büyük endişe! Alanyaspor maçında...

GALATASARAY'DA TEK EKSİK KALECİ GÜNAY

Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer alamayacak.

Galatasaray'da büyük endişe! Alanyaspor maçında...

SERGE AURIER İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk maçına çıkacak.

Galatasaray'da büyük endişe! Alanyaspor maçında...

Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. 31 yaşındaki sağ bek, son 2 resmi maçın kadrosunda yer almasına rağmen henüz forma giyemedi.

Galatasaray'da büyük endişe! Alanyaspor maçında...

SON 12 LİG MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 12 maçtan galip ayrıldı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 12 resmi maçı da kazandı.

Galatasaray'da büyük endişe! Alanyaspor maçında...

GALATASARAY, 19 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 19 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 19 lig maçında 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray'da büyük endişe! Alanyaspor maçında...

GOL UMUDU YİNE ICARDI

Galatasaray, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 4 gol atan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı. Tecrübeli santrfor, Alanyaspor mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.

Galatasaray'da büyük endişe! Alanyaspor maçında...

Öte yandan Sarı-kırmızılı takımda, Alanyaspor karşılaşması öncesi büyük bir endişe yaşanıyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da büyük endişe! Alanyaspor maçında...

Galatasaray'da Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da büyük endişe! Alanyaspor maçında...

Bu oyuncular mücadelede kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor müsabakasında forma giyemeyecek.

DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz: Hasan Arat için olay sözler…
Son dakika: İşsizlik oranı açıklandı! Düşüş sürüyor...
F.Bahçe maçında yabancı VAR'dan orta hakeme 2 öneri!
O ismi eleştirdi! "Oyun görüşü yetersiz"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman?
Galatasaray 3 puan peşinde!
İOKBS NE ZAMAN 2024?
İOKBS GİRİŞ BELGESİ SORGULA | 2024 MEB Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15 NİSAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona - PSG maçı ne zaman? Barcelona - PSG maçı ne zaman? 10:50
Dortmund - Atletico Madrid maçı ne zaman? Dortmund - Atletico Madrid maçı ne zaman? 10:44
G.Saray'da büyük endişe! Alanyaspor maçında... G.Saray'da büyük endişe! Alanyaspor maçında... 10:19
Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? 09:38
F.Bahçe maçında yabancı VAR'dan orta hakeme 2 öneri! F.Bahçe maçında yabancı VAR'dan orta hakeme 2 öneri! 09:30
O ismi eleştirdi! "Oyun görüşü yetersiz" O ismi eleştirdi! "Oyun görüşü yetersiz" 09:03
Daha Eski
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 15 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 15 Nisan bugün kimin maçı var? 08:13
Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı 00:57
Orkun Kökçü attı Benfica kazandı! Orkun Kökçü attı Benfica kazandı! 00:55
Orkun Kökçü attı Benfica kazandı! Orkun Kökçü attı Benfica kazandı! 00:54
1.Lig’de ilginç olay 1.Lig’de ilginç olay 00:44
Hakan'ın gol attığı gecede Inter 2 puan bıraktı! Hakan'ın gol attığı gecede Inter 2 puan bıraktı! 23:57