Galatasaray'da büyük endişe! Alanyaspor maçında...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 32. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Liderliği geri almak isteyen sarı-kırmızılılar, mutlak galibiyet peşinde. Zorlu müsabaka öncesi Cimbom'da büyük bir endişe yaşanıyor. İşte detaylar...
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GALATASARAY'DA TEK EKSİK KALECİ GÜNAY
Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer alamayacak.
SERGE AURIER İLK MAÇINA ÇIKABİLİR
Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk maçına çıkacak.
Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. 31 yaşındaki sağ bek, son 2 resmi maçın kadrosunda yer almasına rağmen henüz forma giyemedi.
SON 12 LİG MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 12 maçtan galip ayrıldı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 12 resmi maçı da kazandı.
GALATASARAY, 19 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 19 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 19 lig maçında 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
GOL UMUDU YİNE ICARDI
Galatasaray, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 4 gol atan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı. Tecrübeli santrfor, Alanyaspor mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.
Öte yandan Sarı-kırmızılı takımda, Alanyaspor karşılaşması öncesi büyük bir endişe yaşanıyor. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu oyuncular mücadelede kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor müsabakasında forma giyemeyecek.
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