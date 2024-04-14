Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı rekoru kırabilir!

TRANSFER HABERİ: Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı rekoru kırabilir!

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yeni sezon öncesi öyle bir ismi gündemine aldı ki taraftarlar şimdiden heyecanlandı. Sarı-kırmızılılar bir dönem 70 milyon Euro piyasa değerini gören yıldız için girişimlere başlayacak. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 11:52 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 12:01
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı rekoru kırabilir!

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı rekoru kırabilir!

Sarı kırmızılılar bir yandan lig şampiyonluğuna odaklanırken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı rekoru kırabilir!

Bu doğrultuda orta saha pozisyonuna ses getirecek bir transfer gerçekleştirmek isteyen Galatasaray ile ilgili sürpriz bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı rekoru kırabilir!

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı rekoru kırabilir!

Takvim'de yer alan habere göre sarı kırmızılılar, bu mevki için rotasını İtalya Ligi'ne çevirmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı rekoru kırabilir!

HEDEFTEKİ YILDIZ ALBERTO

Tanguy Ndombele ile yollarını ayıracak olan Aslan, İtalyan ekibi Lazio'da oynayan İspanyol yıldız Luis Alberto'yu transfer listesine ekledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı rekoru kırabilir!

Sarı-Kırmızılı yetkililerin, 31 yaşındaki Luis Alberto'nun menajeriyle temas kurup, önümüzdeki günlerde bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı rekoru kırabilir!

2016 yılından beri Lazio'da oynayan ve senelik 6 milyon Euro kazanmasına karşın sözleşmesinin feshedilmesini kendi isteyen futbolcu, artık yepyeni bir maceraya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı rekoru kırabilir!

12 GOLE KATKI SAĞLADI

Merkez orta saha, 10 numara ve forvet arkasında görev yapabilen 1.83 boyundaki Alberto, bu sezon Lazio'da 39 resmi maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı rekoru kırabilir!

Alberto, rakip filelere 4 gol atarken, takımına 8 de asist katkısı sağlamayı bildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı rekoru kırabilir!

Toplam 2 bin 837 dakika süre alan yıldız isim daha önce İngiltere'de Liverpool, İspanya'da ise Deportivo, Malaga, Sevilla ve Barcelona B Takımı'nda oynamıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı rekoru kırabilir!

2020'de 55 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Luis Alberto'ya güncel verilere göre; 14 milyon Euro değer biçiliyor.

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