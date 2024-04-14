TRANSFER HABERİ: Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Forma satışı rekoru kırabilir!
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray yeni sezon öncesi öyle bir ismi gündemine aldı ki taraftarlar şimdiden heyecanlandı. Sarı-kırmızılılar bir dönem 70 milyon Euro piyasa değerini gören yıldız için girişimlere başlayacak. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 11:52 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 12:01
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İşte ayrıntılar...
Takvim'de yer alan habere göre sarı kırmızılılar, bu mevki için rotasını İtalya Ligi'ne çevirmiş durumda.
HEDEFTEKİ YILDIZ ALBERTO
Tanguy Ndombele ile yollarını ayıracak olan Aslan, İtalyan ekibi Lazio'da oynayan İspanyol yıldız Luis Alberto'yu transfer listesine ekledi.
Sarı-Kırmızılı yetkililerin, 31 yaşındaki Luis Alberto'nun menajeriyle temas kurup, önümüzdeki günlerde bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.
2016 yılından beri Lazio'da oynayan ve senelik 6 milyon Euro kazanmasına karşın sözleşmesinin feshedilmesini kendi isteyen futbolcu, artık yepyeni bir maceraya sıcak bakıyor.
12 GOLE KATKI SAĞLADI
Merkez orta saha, 10 numara ve forvet arkasında görev yapabilen 1.83 boyundaki Alberto, bu sezon Lazio'da 39 resmi maça çıktı.
Alberto, rakip filelere 4 gol atarken, takımına 8 de asist katkısı sağlamayı bildi.
Toplam 2 bin 837 dakika süre alan yıldız isim daha önce İngiltere'de Liverpool, İspanya'da ise Deportivo, Malaga, Sevilla ve Barcelona B Takımı'nda oynamıştı.
2020'de 55 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Luis Alberto'ya güncel verilere göre; 14 milyon Euro değer biçiliyor.
3 YIL KONTRATI VAR
Luis Alberto'nun Lazio ile 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.
Futbolcu, başka oyunculara yer açılması gerektiğini dile getiriyor.
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