Galatasaray'dan genç isme yakın takip! Son kararı Okan Buruk verecek
Sezon başında Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan Emin Bayram, performansıyla hem Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un hem de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Sarı kırmızılılar genç ismi yakın takibe alırken son kararı tecrübeli teknik adam verecek. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Belçika ekibi Westerlo'da başarılı bir sezon geçiren Emin Bayram, performansıyla Avrupa'dan bazı kulüplerin dikkatini çekti.
21 yaşındaki stoperin, İtalya ve Yunanistan'dan bazı takımların yakın radarında olduğu ve 1.92 boyundaki savunmacı için sezon sonunda teklif gelmesinin sürpriz olmadığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre, Westerlo ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcunun durumunu Galatasaray teknik heyeti de yakından izliyor.
Emin Bayram ile ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.
Cimbom ile 30 Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan Bayram, Westerlo'da 25 maçta 1 gol attı, 2 de asist yaptı.
Emin Bayram'a en güncel verilere göre; 1.5 milyon Euro değer biçiliyor.
DİĞER