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Galatasaray'dan genç isme yakın takip! Son kararı Okan Buruk verecek

Sezon başında Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan Emin Bayram, performansıyla hem Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un hem de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Sarı kırmızılılar genç ismi yakın takibe alırken son kararı tecrübeli teknik adam verecek. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray'dan genç isme yakın takip! Son kararı Okan Buruk verecek

Trdndyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan genç isme yakın takip! Son kararı Okan Buruk verecek

Sarı kırmızılılar bir yandan lig şampiyonluğuna konsantre olurken bir yandan da yeni sezonun planlamalarını yapmaya devam ediyor.

Galatasaray'dan genç isme yakın takip! Son kararı Okan Buruk verecek

Bu doğrultuda Cimbom'un transfer operasyonuna dair flaş bir haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan genç isme yakın takip! Son kararı Okan Buruk verecek

Belçika ekibi Westerlo'da başarılı bir sezon geçiren Emin Bayram, performansıyla Avrupa'dan bazı kulüplerin dikkatini çekti.

Galatasaray'dan genç isme yakın takip! Son kararı Okan Buruk verecek

21 yaşındaki stoperin, İtalya ve Yunanistan'dan bazı takımların yakın radarında olduğu ve 1.92 boyundaki savunmacı için sezon sonunda teklif gelmesinin sürpriz olmadığı öğrenildi.

Galatasaray'dan genç isme yakın takip! Son kararı Okan Buruk verecek

Takvim'in haberine göre, Westerlo ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcunun durumunu Galatasaray teknik heyeti de yakından izliyor.

Galatasaray'dan genç isme yakın takip! Son kararı Okan Buruk verecek

Emin Bayram ile ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Galatasaray'dan genç isme yakın takip! Son kararı Okan Buruk verecek

Cimbom ile 30 Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan Bayram, Westerlo'da 25 maçta 1 gol attı, 2 de asist yaptı.

Galatasaray'dan genç isme yakın takip! Son kararı Okan Buruk verecek

Emin Bayram'a en güncel verilere göre; 1.5 milyon Euro değer biçiliyor.

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