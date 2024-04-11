Galatasaray'dan genç isme yakın takip! Son kararı Okan Buruk verecek

Belçika ekibi Westerlo'da başarılı bir sezon geçiren Emin Bayram, performansıyla Avrupa'dan bazı kulüplerin dikkatini çekti.

21 yaşındaki stoperin, İtalya ve Yunanistan'dan bazı takımların yakın radarında olduğu ve 1.92 boyundaki savunmacı için sezon sonunda teklif gelmesinin sürpriz olmadığı öğrenildi.