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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz isim! Transfer...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündeme ise sürpriz bir isim geldi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 11:22
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz isim! Transfer...

Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz isim! Transfer...

Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda orta saha oyuncuları Ndombele ve Oliveira ile yolları ayırmayı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz isim! Transfer...

Takvim'in İtalya basınından derlediği haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Napoli'nin 24 yaşındaki orta sahası Jens Cajuste için bilgi aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz isim! Transfer...

Yıldız isim sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Fransız temsilcisi Reims'ten Napoli'ye transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz isim! Transfer...

Cajuste için Serie A kulübü, 'Kiralanabilir' raporu verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz isim! Transfer...

ABD asıllı İsveçli orta saha, bu sezon 29 maçta 1027 dakika görev yaptı ve sadece 1 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz isim! Transfer...

Sağ ayağını kullanan genç orta saha, ön liberoda da görev alabiliyor ve aktif olarak İsveç Milli Takımına davet alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz isim! Transfer...

Şimdiye kadar 21 kez İsveç Milli Takımı formasını giyen genç yıldız, gol atma başarısı gösteremedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz isim! Transfer...

Cajuste daha önce Reims, Midtjylland ve Örgryte formaları terletti

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