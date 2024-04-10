TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz isim! Transfer...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündeme ise sürpriz bir isim geldi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yıldız isim sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Fransız temsilcisi Reims'ten Napoli'ye transfer olmuştu.
Cajuste için Serie A kulübü, 'Kiralanabilir' raporu verdi.
ABD asıllı İsveçli orta saha, bu sezon 29 maçta 1027 dakika görev yaptı ve sadece 1 asist kaydetti.
Sağ ayağını kullanan genç orta saha, ön liberoda da görev alabiliyor ve aktif olarak İsveç Milli Takımına davet alıyor.
Şimdiye kadar 21 kez İsveç Milli Takımı formasını giyen genç yıldız, gol atma başarısı gösteremedi.
Cajuste daha önce Reims, Midtjylland ve Örgryte formaları terletti
Galatasaray kurmaylarının, Cajuste için sezon sonunda Napoli ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Sarı-Kırmızılılar, İsveçli yıldız dışında birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.
DİĞER