Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 2 bomba birden
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray diğer yandan da transfer için kolları sıvadı. Devre arasında yapılan sağ bek transferinden memnun kalmayan Okan Buruk yönetime raporunu sunarken sarı kırmızılı kurmaylar hem stoper hem de bek transferi için harekete geçti. İşte Cimbom'un yeni sezondaki 2 bombası... | GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Cimbom, 26 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu için Sparta Prag'la tekrar temasa geçti.
Çek kulübü, gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle sert eleştiriler alan Preciado'yu satabileceğinin sinyalini verdi.
Preciado, Avrupa Ligi play-off turunda G.Saray'a her iki maçta da gol atmıştı.
Bu sezon 23 maçta görev alan Ekvadorlu yıldız oyuncu 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Güncel değeri 5 milyon Euro olan 26 yaşındaki bek oyuncusu 38 defa milli takım formasını giydi.
Cimbom'la ilgili bir transfer haberi de İspanya'dan geldi.
El Mundo Deportivo gazetesi, Leicester'le sözleşmesi bitecek olan Wilfred Ndidi'nin Galatasaray'a transfer olabileceğini yazdı.
Haberde sarı-kırmızılı kulübün, 27 yaşındaki ön liberoyu ikna etmeye çalıştığı ancak bu futbolcuyla Barcelona'nın da ilgilendiği belirtildi.
Nijeryalı yıldızın menajeri daha önceki görüşmelerde Galatasaray'a yeşil ışık yakmıştı.
Leicester City formasıyla bu sezon 31 maçta görev yapan Nijeryalı dinamo 4 gol 5 asistlik performans sergiledi. Güncel değeri 16 milyon Euro olan Ndidi'nin kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
DİĞER