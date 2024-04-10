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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 2 bomba birden

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray diğer yandan da transfer için kolları sıvadı. Devre arasında yapılan sağ bek transferinden memnun kalmayan Okan Buruk yönetime raporunu sunarken sarı kırmızılı kurmaylar hem stoper hem de bek transferi için harekete geçti. İşte Cimbom'un yeni sezondaki 2 bombası... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 2 bomba birden

Gelecek sezon için kadro yapılanmasına şimdiden başlayan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 2 bomba birden

Kadro rotasyonunu genişletmek isteyen sarı kırmızılı kurmaylar teknik heyetin raporu doğrultusunda görüşme yapacağı isimleri netleştirdi.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 2 bomba birden

Aurier ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray sağ bek listesinin ilk sırasında yer alan Angelo Preciado için çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 2 bomba birden

Cimbom, 26 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu için Sparta Prag'la tekrar temasa geçti.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 2 bomba birden

Çek kulübü, gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle sert eleştiriler alan Preciado'yu satabileceğinin sinyalini verdi.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 2 bomba birden

Preciado, Avrupa Ligi play-off turunda G.Saray'a her iki maçta da gol atmıştı.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 2 bomba birden

Bu sezon 23 maçta görev alan Ekvadorlu yıldız oyuncu 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 2 bomba birden

Güncel değeri 5 milyon Euro olan 26 yaşındaki bek oyuncusu 38 defa milli takım formasını giydi.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 2 bomba birden

Cimbom'la ilgili bir transfer haberi de İspanya'dan geldi.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 2 bomba birden

El Mundo Deportivo gazetesi, Leicester'le sözleşmesi bitecek olan Wilfred Ndidi'nin Galatasaray'a transfer olabileceğini yazdı.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 2 bomba birden

Haberde sarı-kırmızılı kulübün, 27 yaşındaki ön liberoyu ikna etmeye çalıştığı ancak bu futbolcuyla Barcelona'nın da ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 2 bomba birden

Nijeryalı yıldızın menajeri daha önceki görüşmelerde Galatasaray'a yeşil ışık yakmıştı.

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