Ne de olsa Icardi

Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi, sadece 2 dakika süren derbide sahneye çıktı. Arjantinli yıldız, Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topta ceza alanı içinde bitiricini vuruşunu yaptı. 49. saniyede ağları havalandıran 31 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'yi bir kez daha boş geçmemiş oldu. Geçen sezon 3-0 kazanılan iki maçta da birer gol kaydeden İcardi, böylece sarı-lacivertli ekibi bir kez daha boş geçmedi. Yıldız oyuncu bu sezon ilk yarıdaki mücadelede gol sevinci yaşayamamıştı. İcardi'nin attığı golün santrasından sonra ise Fenerbahçe U19 Takımı sahadan çekildi. Arjantinli yıldızlar ve diğer oyuncular, genç oyuncuları alkışlarla uğurladı.

FUTBOL CESURLAR İÇİNDİR

Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, mücadelenin ardından sosyal medyadan destek verdi. Wanda yaptığı paylaşıma, "Futbol cesurlar içindir. Tebrikler Mauro" notunu düştü.