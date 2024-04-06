Haberler Galatasaray Evini boyayarak Icardi yazdı Arjantinli yıldız paylaştı

Evini boyayarak Icardi yazdı Arjantinli yıldız paylaştı

Diyarbakır’da dış cephe giydirme işiyle uğraşan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılıç (36) evinin dış cephesini sarı-kırmızı renklere boyayarak orta bölümüne ‘M. Icardi’ yazdı. Sosyal medyada birçok beğeni alan görüntüleri Mauro Icardi de kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 17:59
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Evini boyayarak Icardi yazdı Arjantinli yıldız paylaştı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Kırsal Tokluca Mahallesi'nde yaşayan dış cephe giydirme ustası ve fanatik Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılıç, evinin dış cephesini sarı-kırmızı renklere boyadı. Bununla da yetinmeyen Keskinkılıç, dış cephenin orta bölümüne de hayranı olduğu Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin ismini ve takımın logosunu işledi. Evin son hali sosyal medyada yayınlandı. Kısa sürede birçok paylaşım alan görüntüleri izleyen yıldız futbolcu Icardi, İnstagram hesabından görüntüleri sarı, kırmızı kalp ve aslan emojisiyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede birçok beğeni aldı.

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