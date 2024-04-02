Fernando Muslera: Bu takım şampiyonluğu hak ediyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

İŞTE MUSLERA'NIN SÖZLERİ:

Galip olduğumuz için mutluyuz. En iyi maçımız değildi. Az fırsat vermemiz, daha fazla fırsat yaratmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız ve yolumuza devam edeceğiz.

(500 maç) Beklediğim bir şeydi bu, oyuncu kariyeri için önemlidir. Onca şampiyonluk, kupa kazandık. Bu takım, bu başkan hak ediyor şampiyonluğu, bunun için mücadele ediyoruz.