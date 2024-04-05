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Galatasaray'da öncelik kupa!

Tam kadro Şanlıurfa’ya gideceklerini ifade eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Pazar günü sahaya çıkacak ve kazanmak için ter dökeceğiz” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'da öncelik kupa!

Galatasaray'da tüm gözler hafta sonunda oynanacak Süper Kupa karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Kupa finaliyle ilgili yaşananlar, karşılıklı diyaloglar, zaman zaman sertleşen ifadelere rağmen tüm bunların dışında kalacaklarını belirterek, "Biz sadece saha içine odaklanmış durumdayız" ifadesini kullandı. Hatayspor galibiyetinin ardından "Şanlıurfa'ya giderek belirlenen tarih ve saatte maçımıza çıkacağız" diyen Okan Buruk, ilk önceliklerinin Fenerbahçe karşılaşması olduğunu söyledi.

BİZİM SORUNUMUZ YOK

Buruk şu ifadeleri kullandı: "Kupa finalindeki rakibimizin hangi kadroya maça çıkacağı ile ilgilenmiyoruz. Rakibimiz ister çıkar, ister çıkmaz ya da farklı bir şey olur. Bu bizim sorunumuz değil. Biz tam kadro Şanlıurfa'ya gideceğiz. Pazar günü sahaya çıkacak ve kazanmak için ter dökeceğiz. Elbette şampiyonluğu da kazanmak istiyoruz. Ama yarış hangi cephede olursa olsun adım adım ilerleyeceğiz. Şu andaki ilk önceliğimiz hafta sonundaki F.Bahçe maçını kazanarak Süper Kupa'yı kaldırmak, başka bir düşüncemiz yok."

ASLAN'A İZİN AYARI

Milli arada 5 gün izin yapan Galatasaray'a mola yaramadı ve Hatayspor galibiyetine rağmen sergilenen futboldan memnun kalınmadı. Sarı-kırmızılılar Süper Kupa maçı hazırlıklarına Florya'da ara vermeden devam ediyorlar.

URFA'YA HAREKET YARIN

Galatasaray, Süper Kupa maçına tam kadro gidecek. yarın Urfa'ya gidecek olan sarı-kırmızılılarda maç öncesi basın toplantısına kaptan Muslera'nın çıkması bekleniyor. Ayrıca Yönetim Kurulu'nun da tam kadro olarak Urfa'ya bir gün önceden gideceği belirtildi.

ADNAN ÖZTÜRK: U19'LA ÇIKSINLAR

Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Adnan Öztürk, Galatasaray'ın da Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkması yönünde bir öneri getirdi. Öztürk, "F.Bahçe U19 ile çıkacaksa, G.Saray da U19 takımıyla çıkmalı. Galatasaray'a bu yakışır. Bunların hepsi bizim çocuklarımız" ifadelerini kullandı.

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