Haberler Galatasaray En iyisi Muslera!

En iyisi Muslera!

Bu sezon 30 maçın 15’inde kalesini gole kapatan Uruguaylı file bekçisi ligin iyisi olurken, 16’ncı kupasını almak istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
En iyisi Muslera!

Galatasaray şampiyonluk yolunda ilerlerken Uruguaylı file bekçisi Muslera, performansıyla göz dolduruyor. 2011-12 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen ve G.Saray kariyerindeki 500. resmi maçına çıkan Muslera, takımının itici güçlerinden biri. Bu sezon ligde çıktığı 30 maçın 15'inde kalesini gole kapatan 37 yaşındaki oyuncu, bu periyotta ağlarında sadece 20 gol gördü.

7. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR

Süper Lig'de %50 gibi bir oran yakalayan tecrübeli kaleci, kalan haftalarda da takımının en önemli kozlarından birisi olacak. Daha önce 6'sı Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere Galatasaray'la 15 kupa kazanan Muslera, 16'ncısı için çalışıyor. Daha önce Süper Lig'de 6 kez şampiyonluk yaşayan Uruguaylı file bekçisi, şampiyonluk yolunda takımının en önemli kozlarından birisi olurken 7. şampiyonluğa koşar adım ilerliyor.

1+1 YILLIK ANLAŞMA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz haftalarda Muslera ile yeni sözleşme imzalayacaklarını duyurdu. Sezon sonunda kontratı bitecek olan tecrübeli oyuncunun, yönetimle yapacağı görüşmenin ardından sarı-kırmızılı kulüple 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ

Oynadığı 500 resmi maçla G.Saray'ın en çok forma giyen 3. futbolcusu olan Muslera, iki sezon daha oynaması halinde Bülent Korkmaz'ın 588 maçlık rekorunu kıracak. Uruguaylı kaleci, kulüp tarihinin en fazla forma giyen oyuncusu olarak da yeni bir rekora imza atmayı planlıyor.

DİĞER
FIFA Dünya Sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni yeri belli oldu: 5 basamaklık değişim şok yarattı
Kulüp faciasında can veren Efe'nin babası Adem Demir TAKVİM'e konuştu: Ölümünü internetten öğrendim
F.Bahçe rekor kırdı! G.Saray'ı geride bıraktılar
G.Saray çok istedi F.Bahçe alıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'a Hırvat maestro! Okan Buruk onay verdi
G.Saray'ın gözdesine teklif yaptılar! İşte o rakam
Resmi Gazete'de bugün 5 Nisan 2024 Cuma
İstanbul namaz vakitleri 5 Nisan Cuma
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın gözdesine teklif yaptılar! İşte o rakam G.Saray'ın gözdesine teklif yaptılar! İşte o rakam 00:55
Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza sert eleştiri! Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza sert eleştiri! 00:51
Fernando Santos: Söyleyecek bir şey bulamıyorum! Fernando Santos: Söyleyecek bir şey bulamıyorum! 00:51
Beşiktaş uzatmalarda yıkıldı! Beşiktaş uzatmalarda yıkıldı! 00:51
Samsun'da sessiz gece! Samsun'da sessiz gece! 00:51
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 00:51
Daha Eski
Santos açıkladı! Al Musrati neden ilk 11'de değil? Santos açıkladı! Al Musrati neden ilk 11'de değil? 00:51
Beşiktaş'tan Barcelonalı yıldıza teklif! Beşiktaş'tan Barcelonalı yıldıza teklif! 00:51
TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı! TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı! 00:51
G.Saray'a Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'a Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor 00:51
Cimbom'a Tete müjdesi! Cimbom'a Tete müjdesi! 00:51
G.Saray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor G.Saray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor 00:51