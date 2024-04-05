Haberler Galatasaray Ali Koç'a suç duyurusu

Ali Koç'a suç duyurusu

Galatasaray'da Erden Timur'un Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Ali Koç'a suç duyurusu

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'un, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Olağanüstü Genel Kurul'da sarf ettiği sözler hakkında tehdit ve hakaret ile ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. Galatasaray üyesi avukatların da bu başvuruya imza ile destek vermesinin beklendiği kaydedildi.

F.Bahçe Başkanı Ali Koç şu ifadeleri kullanmıştı: "Lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu.

Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor. F.Bahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince..."

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