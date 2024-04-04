Galatasaray'dan müthiş seri!

Galatasaray, ligde yaptığı son 12 maçı kazandı. Son olarak ligin 16. haftasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 12 karşılaşmayı kazandı. Ligde bu sezon tek yenilgisini 12. haftadaki Hatayspor maçında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 19 maçta mağlup olmadı. 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

SAHASINDA 16'DA 16 YAPTI

Aslan, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı bütün maçlarda galibiyet elde etti. RAMS Park'ta oynadığı 16 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

YENİLMEZLİK 33 MAÇA ÇIKTI

Cimbom, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 33 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 33 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 19 Süper Lig müsabakasını kazandı. 31 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

DURAN TOP USTASI

Galatasaray, 2024 yılında oynadığı 14 maçta 8. kez duran top golü buldu. Sarı-kırmızılı ekip, bir rakibini daha duran toplardan bulduğu gol ile yıkmayı başardı. Hatayspor'u İcardi'nin attığı gol ile geçen Galatasaray, golü yine duran toptan buldu. Mertens'in köşe vuruşunda kafayı vuran Icardi, kafayla topu ağlara gönderdi.