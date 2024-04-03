Mertens Dusan Tadic'i yakaladı!

Galatasaray'ın Hatayspor'u tek golle geçtiği karşılaşmanın yıldızlarından biri de Dries Mertens oldu. Belçikalı futbolcu, Fenerbahçe'den Tadic ile asist sayısını eşitledi.

MERTENS, TADIC'İ YAKALADI

Hatayspor maçında Galatasaray'a galibiyeti getiren golün asistini yapan Dries Mertens, Tadic'i yakaladı. Deneyimli futbolcu, 12 asist yapan Fenerbahçe'nin yıldızı sayıları eşitledi. Asist krallığının zirvesinde ise 13 asist ile Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic bulunuyor.

20 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Dries Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla 43 maça çıktı. 36 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.