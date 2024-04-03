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Mertens Dusan Tadic'i yakaladı!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Mertens, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dusan Tadic'i yakaladı. İşte dikkat çeken o istatistik...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 15:44
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Mertens Dusan Tadic'i yakaladı!

Galatasaray'ın Hatayspor'u tek golle geçtiği karşılaşmanın yıldızlarından biri de Dries Mertens oldu. Belçikalı futbolcu, Fenerbahçe'den Tadic ile asist sayısını eşitledi.

MERTENS, TADIC'İ YAKALADI

Hatayspor maçında Galatasaray'a galibiyeti getiren golün asistini yapan Dries Mertens, Tadic'i yakaladı. Deneyimli futbolcu, 12 asist yapan Fenerbahçe'nin yıldızı sayıları eşitledi. Asist krallığının zirvesinde ise 13 asist ile Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic bulunuyor.

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Dries Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla 43 maça çıktı. 36 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.

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