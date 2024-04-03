Okan Buruk tarih yazdı

Lider Galatasaray, milli ara ve seçim molasının ardından çıktığı Süper Lig'de 31. hafta maçında Atakaş Hatayspor'u yendi. Karşılaşmaya etkili başlayan Aslan, 12. dakikada öne geçti. Sağdan Mertens'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde uygun durumda bulunan İcardi, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 59'da ise uzun kullanılan taç atışında Maksimovic'in kafa vuruşu Muslera'dan döndü. Strandberg topu ağlara yolladı. Ama VAR golü ofsayt diye iptal etti.

İLK YILINDA ŞAMPİYON OLMUŞTU

Galatasaray'daki ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor galibiyetiyle rekor kırdı. Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha maçından galibiyetle ayrılarak, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet serisi rekoruna ortak olan Buruk, dünkü galibiyetle bu rekorun tek başına sahibi oldu. Okan Buruk ligde çıktığı 11 mücadeleden de zaferle ayrıldı.

STADA KOŞTULAR

G.Saray taraftarı dün bir kez daha üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Hatayspor maçına koşan sarı kırmızılılar, RAMS Park'ın tribünlerini hınca hınç doldurdu. 90 dakika boyunca tezarüratları ile takıma tam destek veren taraftarlar; Muslera, Barış Alper ve Okan Buruk'a özel tezarühat yaptı.

16'DA 16 YAPTILAR

Lider Galatasaray, RAMS Park Stadı'nda önüne geleni yıkıp geçiyor. Sarı kırmızılılar, evinde çıktığı son 16 maçı da galibiyetle tamamlamayı başardı. Muhteşem taraftarının desteğini arkasına alan Cimbom, ligde bunu yapabilen tek takım oldu. Okan Buruk'un talebeleri bu sezon Süper Lig'de kırılmadık rekor bırakmadı.

OKAN BURUK: 5. YILDIZA YÜRÜYORUZ

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyet şunları söyledi:

İç saha performansımızın altında kaldık. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Çok şut attık ama isabet yüzdemiz çok düşük. Lider Galatasaray performansının altında kaldık üstüne çıkmalıyız.

Ama maçın genelinde iyi bir performans, iyi bir iç saha performansı sergileyemedik. Daha iyisini yapmamız gerekiyor bunun.

Genel olarak çok istediğimiz oyunu ortaya koyamadık.

Hedefim şampiyonluk ve sonrasında 5. yıldızı takmak. Mutluyuz, hiç rekor düşünerek bir maça çıkmıyoruz. Sezon genelinde kazanmak için çıkıyoruz. Şampiyonluk hedefimiz var. Büy ük bir sorumluluk var üzerimizde. Galatasaray'a yakışan başarılar elde etmeye çalışıyoruz.

İç sahada taraftarımızla muhteşem bir atmosfer oluşturuyoruz. Onların da çok büyük payı var. Hep birlikte kazandığımız bir rekor oldu, sadece benim değil, Galatasaray camiasının.

KRAMPON FIRLATTI

Hakim Ziyech, 100 gün sonra ilk 11'e girdi. Son olarak 24 Aralık 2023'teki F.Bahçe derbisinin başlangıç kadrosunda yer alan Faslı yıldız, 3 ay 9 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. 67'de kenara alınan Hakim Ziyech çok sinirlendi ve kramponları çıkarıp fırlattı.

AURİER'DEN SİFTAH

Aslan'ın ara dönemde kadrosuna kattığı Aurier ilk kez maç kadrosuna girdi. Nottingham'dan alınan Fildişili sağ bek, Afrika Kupası'ndan sakat döndü. Yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalan 31 yaşındaki futbolcu, Hatay maçında ilk kez kadroya girdi.

3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Okan Buruk, Kasımpaşa maçının 11'ine göre Hatayspor karşısında 3 değişikliğe gitti. Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor maçına ilk 11'de başlamadı. Bu oyuncuların yerine Abdülkerim Bardakcı, Ziyech ve Zaha sahaya çıktı.

HERHALDE OFSAYT VAR

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, iyi mücadele ettiklerini söyledi. Demirel, "Galatasaray takımına burada karşı bu şekilde mücadele eden başka takım hatırlamıyorum. Golde ofsayt var mı? Çizdiler, baktılar herhalde ki var. Yenildiğimiz halde takımıma mücadele ettiği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.