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Okan Buruk: Çok daha iyi olmalıyız!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederken mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 23:03 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 23:09
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Okan Buruk: Çok daha iyi olmalıyız!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmıızılılar rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederken mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Genel performantan çok memnun değiliz. Uzun bir ara, 17 günden sonra ilk maç, kendi iç saha performansımızın altında kaldık. 1-0 sonrası, çok rahat bir şekilde oynayacağımız oyunlar, kendi kalitemizin altında işler yapınca ikinci golü bulamadık. Bu da onları biraz daha yukarıya çekti. Ama maçın genelinde iyi bir performans, iyi bir iç saha performansı sergileyemedik. Daha iyisini yapmamız gerekiyor bunun. Genel olarak çok istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Diğer her şey olumlu gibi gözükse de lider Galatasaray performansının altında kaldık. Bunun üstüne çıkmalıyız. Çok daha iyi olmamız gerekiyor.

Hem atan hem tutan çok önemli duran toplarda. Çalışıyoruz da. İsabetli atış, isabetli vuruş, hepsi çok önemli. Son maçlarda çok etkili olduk. Bugün de golü öyle bulduk. 1-2 tane de kaçırdık. Normal pozisyonlarda biraz daha bunun altında kaldık.

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