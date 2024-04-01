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Galatasaray Hatayspor konuk edecek

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 31.hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 11:23
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Galatasaray Hatayspor konuk edecek

Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de 2 Nisan Salı günü 8. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 7 lig maçından 4'ünü (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip, İstanbul'da yapılan maçlarda 3 kez birbirine rakip oldu.

Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 3 maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 9 gole Atakaş Hatayspor 1 golle yanıt verdi.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi.

Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

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