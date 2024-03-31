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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da hedef Igoh Ogbu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, Nelsson ve Davinson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşın alternatifini buldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 09:08
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da hedef Igoh Ogbu!

Galatasaray'da sezon sonu bir hayli hareketli geçecek gibi gözüküyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek ve gidecek oyuncuların bir hayli fazla olacağı tahmin ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da hedef Igoh Ogbu!

Bu sezon ortaya koydukları futbolla Avrupa devlerinin hedefi olan Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'in takımdan ayrılma ihtimali bir hayli yüksek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da hedef Igoh Ogbu!

Galatasaray yönetimi, iki stoperini iyi teklif gelmesi durumunda elden çıkarmayı planlıyor. Cimbom, iki yıldızının takımdan ayrılma ihtimaline karşı harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da hedef Igoh Ogbu!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Çekya Ligi'nin köklü ekiplerinden Slavia Prag'da forma giyen Igoh Ogbu'yu transfer listesine ekledi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da hedef Igoh Ogbu!

Galatasaray'ın kısa bir süre içinde 24 yaşındaki stoperin menajeri ile masaya oturması bekleniyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un da Ogbu ismine sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da hedef Igoh Ogbu!

Geçtiğimiz yıl Norveç ekibi Lillestrom'dan Slavia Prag'a transfer olan genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Ogbu, bu sezon Çek ekibinde 32 maçta forma giyerken istikrarlı futboluyla dikkatleri çekti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da hedef Igoh Ogbu!

7 kez Nijerya U20 Milli Takım formasını giydi. Genç yıldız, bu sezon görev aldığı 2753 dakikada 2 kez fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Ogbu, Çekya ekibi Slavia Prag'da toplam 50 karşılaşmada boy gösterdi. Genç yetenek 50 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

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