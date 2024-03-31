TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da hedef Igoh Ogbu!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, Nelsson ve Davinson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşın alternatifini buldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Çekya Ligi'nin köklü ekiplerinden Slavia Prag'da forma giyen Igoh Ogbu'yu transfer listesine ekledi.
Galatasaray'ın kısa bir süre içinde 24 yaşındaki stoperin menajeri ile masaya oturması bekleniyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un da Ogbu ismine sıcak baktığı öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl Norveç ekibi Lillestrom'dan Slavia Prag'a transfer olan genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Ogbu, bu sezon Çek ekibinde 32 maçta forma giyerken istikrarlı futboluyla dikkatleri çekti.
7 kez Nijerya U20 Milli Takım formasını giydi. Genç yıldız, bu sezon görev aldığı 2753 dakikada 2 kez fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Ogbu, Çekya ekibi Slavia Prag'da toplam 50 karşılaşmada boy gösterdi. Genç yetenek 50 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.
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