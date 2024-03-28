GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a 10 numara önerisi! Menajerler kapıyı çaldı
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılara daha öncede gündeme gelen Nabil Fekir önerildi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Bu mevkilerin en başında ise 10 numara olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibe ise flaş bir öneri geldi.
Menajerler, Galatasaray ile temas kurmaya başladı. Bu oyuncunun ise Nabil Fekir olduğu ortaya çıktı.
FRANSIZ YILDIZI İSTİYOR
Fransız oyuncunun teknik direktör Okan Buruk'un istediği türde bir futbolcu olduğu belirtildi.
Fekir de Real Betis'ten ayrılmak istiyor. Bu bilgiler ışığında harekete geçen yönetim, 30 yaşındaki Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Buruk'un onayı doğrultusunda sarı-kırmızılılar İspanyol ekibi ile temaslara başlayacak.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Fekir'in Real Betis ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Real Betis'te bu sezon 16 maçta süre bulan Fekir, 2 asist yaptı. Fransa Milli Takımı ile 25 karşılaşmada 2 gol attı.
20 MİLYON EURO'YA ALINDI
2019 yazında 20 milyon euro karşılığında Lyon'dan Real Betis'e transfer olan Fekir'in takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
3 BÖLGEDE OYNUYOR
Fekir, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Cezayir asıllı Fransız futbolcu için yönetim gerekli temasları kurabilir.
DEVRE ARASINDA GÜNDEME GELDİ
Fekir'i Galatasaray devre arasında da istemişti. İstediği kadar süre alamayan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray sorusuna "Şu anda Betis'te kalıyorum. Ama şu anda" cevabını vermişti.
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