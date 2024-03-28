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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a 10 numara önerisi! Menajerler kapıyı çaldı

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılara daha öncede gündeme gelen Nabil Fekir önerildi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a 10 numara önerisi! Menajerler kapıyı çaldı

Galatasaray'da ana hedef geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi transferde nokta atışı yapabilmek.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a 10 numara önerisi! Menajerler kapıyı çaldı

Bu amaçlara yönelik yönetim, gelen futbolcu önerileri sonrası teknik direktör Okan Buruk ile detaylı bir transfer toplantısı gerçekleştirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a 10 numara önerisi! Menajerler kapıyı çaldı

Bu toplantıda önümüzdeki sezon için eksik noktalar belirlendi. Buruk bizzat takviye istediği bölgeleri yönetime iletti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a 10 numara önerisi! Menajerler kapıyı çaldı

Bu mevkilerin en başında ise 10 numara olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibe ise flaş bir öneri geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a 10 numara önerisi! Menajerler kapıyı çaldı

Menajerler, Galatasaray ile temas kurmaya başladı. Bu oyuncunun ise Nabil Fekir olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a 10 numara önerisi! Menajerler kapıyı çaldı

FRANSIZ YILDIZI İSTİYOR
Fransız oyuncunun teknik direktör Okan Buruk'un istediği türde bir futbolcu olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a 10 numara önerisi! Menajerler kapıyı çaldı

Fekir de Real Betis'ten ayrılmak istiyor. Bu bilgiler ışığında harekete geçen yönetim, 30 yaşındaki Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a 10 numara önerisi! Menajerler kapıyı çaldı

Buruk'un onayı doğrultusunda sarı-kırmızılılar İspanyol ekibi ile temaslara başlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a 10 numara önerisi! Menajerler kapıyı çaldı

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Fekir'in Real Betis ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a 10 numara önerisi! Menajerler kapıyı çaldı

Real Betis'te bu sezon 16 maçta süre bulan Fekir, 2 asist yaptı. Fransa Milli Takımı ile 25 karşılaşmada 2 gol attı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a 10 numara önerisi! Menajerler kapıyı çaldı

20 MİLYON EURO'YA ALINDI
2019 yazında 20 milyon euro karşılığında Lyon'dan Real Betis'e transfer olan Fekir'in takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a 10 numara önerisi! Menajerler kapıyı çaldı

3 BÖLGEDE OYNUYOR
Fekir, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Cezayir asıllı Fransız futbolcu için yönetim gerekli temasları kurabilir.

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