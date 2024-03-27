Galatasaray'da Wilfried Zaha: Türkiye'nin en iyi takımıyız!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Sezon başından beri 47 maç oynadık, 13-14 maça ilk 11 başladım ve 9 gol attım. İnsanlar çok şey bekleyebilir ama sezon başı kamp yapmadım, uzun süre sakattım."

"Benim için inanılmaz bir deneyimdi. İlk defa Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Takım olarak Avrupa'da elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum."

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMI BİZİZ"

"Açıkçası ben şu anda Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu düşünüyorum. Bu oyuna devam edersek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağız."

"HER ŞEY BİR ANDA OLMUYOR"

"İngiltere'de 13 yıldan fazla futbol oynadım. Buraya geldim, 4 ay sakattım, 4 aydan sonra sahaya döndüm. Her şey bir anda olmuyor. Bir günde bunu gerçekleştiremiyorsunuz. İlk senemde yüzde yüzümü vermem beklenemez. Bu zaman alan bir şey."

"Dürüst olacağım, yoğun çalıştığımız için çok fazla dışarı çıkma imkanı bulamadım. Ama Türkiye güzel bir yer. Ailem ve çocuklarım güzel vakit geçiriyor."