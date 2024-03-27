Galatasaray'da Dries Mertens'ten emeklilik açıklaması!

Milli arada Antalya'da kampa giren Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli oyuncunun o sözleri:

Açıkçası bırakacak mıyım çok bilmiyorum. Son aylarda çok fazla düşünüyorum. Kesin kararı veremedim. Sanırım 1 yıl daha devam edeceğim çünkü keyif alıyorum ve sürekli oynuyorum. Neden olmasın? Bir sene daha devam edeceğim gibi duruyor.

Kendim için, devam edebileceğim gibi iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Onun için de devam edebilirim diye düşünüyorum.

Çok mutluyum Fenerbahçe'nin de bu durumda olmasından. Onlar da çok fazla transfer yaptı, iyi oyuncular getirdi. Bizim gibi çok gol atıyorlar. İyi bir savunma yapıyorlar ve bırakmıyoruz maçları.