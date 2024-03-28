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Galatasaray'da bomba transfer iddiası! Abdülkerim Bardakcı, Nelsson ve Sanchez...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime 8 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda bu sezon gösterdikleri performansla beğeni toplayan Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson ve Davinson Sanchez ile ilgili gündemi sarsacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 09:21
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Galatasaray'da bomba transfer iddiası! Abdülkerim Bardakcı, Nelsson ve Sanchez...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamladıktan sonra bu sezon da ayrı başarıyı tekrarlamak isteyen ve bitime 8 hafta kala zirvede yer alan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da bomba transfer iddiası! Abdülkerim Bardakcı, Nelsson ve Sanchez...

Özellikle son iki sezonda kadrosuna kattığı yıldız isimlerle ses getiren sarı-kırmızılılarda mevcut kadroda yer alan oyuncuların performansındaki yükselişler de dikkat çekti.

Galatasaray'da bomba transfer iddiası! Abdülkerim Bardakcı, Nelsson ve Sanchez...

Cimbom'da geçtiğimiz sezondan bu yana sergiledikleri oyunla öne çıkan isimlerden ikisi Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson olmuştu.

Galatasaray'da bomba transfer iddiası! Abdülkerim Bardakcı, Nelsson ve Sanchez...

Geçtiğimiz sezon stoper tandemini oluşturan ikili, sergiledikleri başarılı performansla Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynamışlardı.

Galatasaray'da bomba transfer iddiası! Abdülkerim Bardakcı, Nelsson ve Sanchez...

Özellikle Nelsson'un adı sezon başında birçok takımla anılırken, Galatasaray da Danimarkalı stoperin ayrılık ihtimaline karşı Tottenham forması giyen Davinson Sanchez'i transfer etmişti.

Galatasaray'da bomba transfer iddiası! Abdülkerim Bardakcı, Nelsson ve Sanchez...

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Kolombiyalı futbolcunun transferinin ardından stoper hattında Abdülkerim-Sanchez ikilisine şans verirken, takımda kalan Nelsson kulübeye çekildi.

Galatasaray'da bomba transfer iddiası! Abdülkerim Bardakcı, Nelsson ve Sanchez...

Uzun bir süre ilk 11'de yer almayan Danimarkalı oyuncu, hem Abdülkerim hem de Sanchez'in sakatlıkları sonrası yeniden formasına kavuştu ve bulduğu şansı iyi değerlendirerek etkili bir performans ortaya koydu.

Galatasaray'da bomba transfer iddiası! Abdülkerim Bardakcı, Nelsson ve Sanchez...

Sergiledikleri oyunla önemli kulüplerin radarına giren üç isim için Galatasaray'a teklifler gelmeye başladı.

Galatasaray'da bomba transfer iddiası! Abdülkerim Bardakcı, Nelsson ve Sanchez...

İTALYA VE İSPANYA'DAN TEKLİFLER VAR

Nelsson ve Abdülkerim'e İtalya'dan, Sanchez'e İspanya'dan teklifler geldi.

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