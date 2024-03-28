Galatasaray'da bomba transfer iddiası! Abdülkerim Bardakcı, Nelsson ve Sanchez...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime 8 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda bu sezon gösterdikleri performansla beğeni toplayan Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson ve Davinson Sanchez ile ilgili gündemi sarsacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Geçtiğimiz sezon stoper tandemini oluşturan ikili, sergiledikleri başarılı performansla Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynamışlardı.
Özellikle Nelsson'un adı sezon başında birçok takımla anılırken, Galatasaray da Danimarkalı stoperin ayrılık ihtimaline karşı Tottenham forması giyen Davinson Sanchez'i transfer etmişti.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Kolombiyalı futbolcunun transferinin ardından stoper hattında Abdülkerim-Sanchez ikilisine şans verirken, takımda kalan Nelsson kulübeye çekildi.
Uzun bir süre ilk 11'de yer almayan Danimarkalı oyuncu, hem Abdülkerim hem de Sanchez'in sakatlıkları sonrası yeniden formasına kavuştu ve bulduğu şansı iyi değerlendirerek etkili bir performans ortaya koydu.
Sergiledikleri oyunla önemli kulüplerin radarına giren üç isim için Galatasaray'a teklifler gelmeye başladı.
İTALYA VE İSPANYA'DAN TEKLİFLER VAR
Nelsson ve Abdülkerim'e İtalya'dan, Sanchez'e İspanya'dan teklifler geldi.
Galatasaray'ın sezonun sona ermesinin ardından bu teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.
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