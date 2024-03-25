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TRANSFER HABERLERİ | Barış Alper Yılmaz'a bir İtalyan devi daha talip!

Süper Lig devlerinden Galatasaray formasını terleten Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız isim gösterdiği performansla bir İtalyan devinin daha listesine girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Barış Alper Yılmaz'a bir İtalyan devi daha talip oldu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezonun ardından yeni sezonu da mutlaka şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Barış Alper Yılmaz'a bir İtalyan devi daha talip oldu!

Sarı-kırmızılılarda ezeli rakip Fenerbahçe ile olan şampiyonluk yarışında bazı futbolcular gösterdikleri performansla büyük alkış alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Barış Alper Yılmaz'a bir İtalyan devi daha talip oldu!

Cimbom'da bu isimlerden birisi de Barış Alper Yılmaz oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Barış Alper Yılmaz'a bir İtalyan devi daha talip oldu!

Yıldız oyuncu gösterdiği performansla pek çok takımın yakın takibine girmeyi başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Barış Alper Yılmaz'a bir İtalyan devi daha talip oldu!

Futbolcuyla özellikle İtalyan devi Lazio'nun yakından ilgilendiği biliniyordu. Barış Alper ile ilgili olarak flaş bir gelişme daha yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Barış Alper Yılmaz'a bir İtalyan devi daha talip oldu!

Lazio'nun yakından takip ettiği Barış Alper Yılmaz'a bir İtalyan devi daha talip oldu...

TRANSFER HABERLERİ | Barış Alper Yılmaz'a bir İtalyan devi daha talip oldu!

Genç oyuncu bu kez Juventus'un radarına girdi. Çizme ekibinin yetkililerinin 23 yaşındaki yıldızı bir süredir yakından takip ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Barış Alper Yılmaz'a bir İtalyan devi daha talip oldu!

Juventus'un sezon sonunda cazip bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Barış Alper Yılmaz'a bir İtalyan devi daha talip oldu!

Barış'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip ise 25 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor.

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