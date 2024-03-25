TRANSFER HABERLERİ | Barış Alper Yılmaz'a bir İtalyan devi daha talip!
Süper Lig devlerinden Galatasaray formasını terleten Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız isim gösterdiği performansla bir İtalyan devinin daha listesine girdi. İşte detaylar...
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Yıldız oyuncu gösterdiği performansla pek çok takımın yakın takibine girmeyi başardı.
Futbolcuyla özellikle İtalyan devi Lazio'nun yakından ilgilendiği biliniyordu. Barış Alper ile ilgili olarak flaş bir gelişme daha yaşandı.
Lazio'nun yakından takip ettiği Barış Alper Yılmaz'a bir İtalyan devi daha talip oldu...
Genç oyuncu bu kez Juventus'un radarına girdi. Çizme ekibinin yetkililerinin 23 yaşındaki yıldızı bir süredir yakından takip ettiği öğrenildi.
Juventus'un sezon sonunda cazip bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi.
Barış'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip ise 25 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor.
Bu anlamda Cimbom'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor.
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