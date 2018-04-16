G.Saray antrenmanına sürpriz misafari...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor ile çarşamba günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Özel konuklar
Türk Kızılayı ve Avrupa Birliği ortaklığı ile hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugünkü sarı-kırmızılı takımın antrenmanına Suriyeli mülteci çocuklar da konuk oldu. Küçük misafirler, antrenman öncesi Teknik Direktör Fatih Terim, teknik heyet ve oyuncularla toplu fotoğraf çektirdi. Futbolcularla kısa süre idman yapan çocuklara Teknik Direktör Fatih Terim tarafından isimlerinin yazılı olduğu birer forma ve futbol topu hediye edildi.
Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması öncesinde yarın saat 17.00'de bir antrenman daha gerçekleştirdikten sonra mücadele için kampa girecek.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:08
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 10
Yorum
kartal lütfen şenol hoca maça yedek kadroyla çık, gene ligte eksik kalmayalım.
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 10
Yorum
kartal lütfen şenol hoca maça yedek kadroyla çık, gene ligte eksik kalmayalım.
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Domagoj Vida: Hiçbir yere gitmiyorum
Toplam 2
Yorum
Arif Sevgili VİDA sen bu takımın EFSANESİ olacaksın.Şu an biraz sabır göster.Senin içinde BJK içinde GÜNEŞLİ GÜNLER çok yakın...
G.Saray antrenmanına sürpriz misafari... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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