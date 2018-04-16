G.Saray antrenmanına sürpriz misafari... – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    G.Saray antrenmanına sürpriz misafari...

    G.Saray antrenmanına sürpriz misafari...

    , yarı final rövanşında ile çarşamba günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    'nde, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam 'e karşı ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncuların yer aldığı antrenmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Devam eden bölümde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde de sınırlı alanda çift kale dar alan oyunu gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Özel konuklar
    Türk Kızılayı ve Avrupa Birliği ortaklığı ile hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugünkü sarı-kırmızılı takımın antrenmanına Suriyeli mülteci çocuklar da konuk oldu. Küçük misafirler, antrenman öncesi , teknik heyet ve oyuncularla toplu fotoğraf çektirdi. Futbolcularla kısa süre idman yapan çocuklara Teknik Direktör Fatih Terim tarafından isimlerinin yazılı olduğu birer forma ve futbol topu hediye edildi.
    , karşılaşması öncesinde yarın saat 17.00'de bir antrenman daha gerçekleştirdikten sonra mücadele için kampa girecek.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:08
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