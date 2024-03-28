Galatasaray istiyordu! Jorginho'nun menajerinden transfer sözleri
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de kariyerini sürdüren Jorginho'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 32 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilirken, menajeri geleceğiyle ilgili konuştu. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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"ARSENAL İLE GÖRÜŞECEĞİZ"
Ntvspor'un Radio Sportiva'dan derlediği habere göre, Jorginho'nun menajeri Joao Santos, "Arsenal ile sözleşme hakkında konuşacağız"
"Eğer Jorginho'ya gelecek sezon ihtiyaçları olacaksa görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
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"Jorginho uzun süre İtalya'da oynadı ve burayı çok seviyor. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkıp 1355 dakika süre alan Jorginho 1 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.
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