Haberler Galatasaray Galatasaray istiyordu! Jorginho'nun menajerinden transfer sözleri

Galatasaray istiyordu! Jorginho'nun menajerinden transfer sözleri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de kariyerini sürdüren Jorginho'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 32 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilirken, menajeri geleceğiyle ilgili konuştu. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 15:08
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray istiyordu! Jorginho'nun menajerinden transfer sözleri

Premier Lig takımlarından Arsenal'in 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde renklerine bağladığı Jorginho, İngiliz ekibiyle kontratının sonuna geldi.

Galatasaray istiyordu! Jorginho'nun menajerinden transfer sözleri

Arsenal'in henüz yeni sözleşme teklif etmediği Jorginho'nun, İngiliz ekibiyle1 yıllık opsiyonu bulunuyor.

Galatasaray istiyordu! Jorginho'nun menajerinden transfer sözleri

Sık sık Türk ekiplerine ve özellikle Galatasaray'a yazılan Jorginho'nun geleceğiyle ilgili oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

Galatasaray istiyordu! Jorginho'nun menajerinden transfer sözleri

"ARSENAL İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Ntvspor'un Radio Sportiva'dan derlediği habere göre, Jorginho'nun menajeri Joao Santos, "Arsenal ile sözleşme hakkında konuşacağız"

Galatasaray istiyordu! Jorginho'nun menajerinden transfer sözleri

"Eğer Jorginho'ya gelecek sezon ihtiyaçları olacaksa görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray istiyordu! Jorginho'nun menajerinden transfer sözleri

Jorginho'nun İtalya'ya dönüşüne açık kapı bırakan Joao Santos, "Futbol böyledir"

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Vinicius'tan Mitroglou benzetmesine flaş yorum!
Kasımpaşa'nın genç yıldızı Beşiktaş'a
1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Nisan'da okul var mı?
EMEKLİ MAAŞ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Temmuzda yeniden...
SAATLER İLERİ ALINACAK MI 2024? | Saatler ne zaman ileri alınacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu? Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu? 15:31
G.Saray istiyordu! Menajerinden transfer sözleri G.Saray istiyordu! Menajerinden transfer sözleri 15:08
Millilerin İsviçre ve Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı Millilerin İsviçre ve Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı 15:00
Vinicius'tan Mitroglou benzetmesine flaş yorum! Vinicius'tan Mitroglou benzetmesine flaş yorum! 14:58
A Milliler hazırlıklara başladı! A Milliler hazırlıklara başladı! 14:39
İşte Ronaldo'nun 87 milyon TL'lik yeni oyuncağı İşte Ronaldo'nun 87 milyon TL'lik yeni oyuncağı 14:37
Daha Eski
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın kadrosu belli oldu! A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın kadrosu belli oldu! 14:31
ManU'dan Joselu'ya kanca! ManU'dan Joselu'ya kanca! 14:28
Transferde resmi açıklama! İşte yeni adresi Transferde resmi açıklama! İşte yeni adresi 13:58
Damak - Al Khaleej maçı hangi kanalda? Damak - Al Khaleej maçı hangi kanalda? 13:39
Al Ittifaq - Al Ahli Jeddah maçı hangi kanalda? Al Ittifaq - Al Ahli Jeddah maçı hangi kanalda? 13:36
Fırtına'ya Orsic müjdesi! İşte dönüş tarihi Fırtına'ya Orsic müjdesi! İşte dönüş tarihi 12:09