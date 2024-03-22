GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un yeni prensi!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gençleştirme operasyonları sürüyor. Bu anlamda rotasını Almanya'ya çeviren Cimbom flaş bir ismi daha kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Geleceğe yönelik hamleler yapan sarı-kırmızılılar daha önce Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı, Dortmund'dan Gökdeniz Gürpüz'ü ve Leipzig'den Vincent Bayındır'ı renklerine bağlamıştı.
Genç futbolcunun sözleşmesi 2024'te bitecek.
19 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece 3 maçta 81 dakika görev yapabildi.
Scout ekibinin listesinde başka isimlerin de olduğu öğrenildi.
DİĞER