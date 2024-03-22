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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un yeni prensi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gençleştirme operasyonları sürüyor. Bu anlamda rotasını Almanya'ya çeviren Cimbom flaş bir ismi daha kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un yeni prensi!

Galatasaray gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olmasından dolayı gurbetçi oyunculara yöneldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un yeni prensi!

Cimbom gözünü Bayern Münih'in U19 takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Şen'e çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un yeni prensi!

19 yaşındaki merkez orta saha için ilk temasın kurulduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un yeni prensi!

Geleceğe yönelik hamleler yapan sarı-kırmızılılar daha önce Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı, Dortmund'dan Gökdeniz Gürpüz'ü ve Leipzig'den Vincent Bayındır'ı renklerine bağlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un yeni prensi!

Genç futbolcunun sözleşmesi 2024'te bitecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İşte Okan Buruk'un yeni prensi!

19 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece 3 maçta 81 dakika görev yapabildi.

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