Galatasaray efsane başkanlardan Özhan Canaydın'ı andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ı vefatının 14. yılında andı.

Resmi siteden yapılan açıklamada;

"Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak emek veren, Türk spor camiasının unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın'ı vefatının 14. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.