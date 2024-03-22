Galatasaray efsane başkanlardan Özhan Canaydın'ı andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ı vefatının 14. yılında andı.
Resmi siteden yapılan açıklamada;
"Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak emek veren, Türk spor camiasının unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın'ı vefatının 14. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak emek veren, Türk spor camiasının unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın'ı vefatının 14. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/wxnd3y9kzO
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 22, 2024