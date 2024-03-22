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Galatasaray efsane başkanlardan Özhan Canaydın'ı andı

Galatasaray, vefatının 14. yıl dönümünde eski başkanı Özhan Canaydın'ı andı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 10:32 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 10:44
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Galatasaray efsane başkanlardan Özhan Canaydın'ı andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ı vefatının 14. yılında andı.

Resmi siteden yapılan açıklamada;

"Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak emek veren, Türk spor camiasının unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın'ı vefatının 14. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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