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Galatasaray'da imzalar peş peşe! 6 yıldız...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da iç transfer harekatı için düğmeye basıldı. Teknik direktör Okan Buruk ile koordineli bir şekilde çalışan yönetim, 6 yıldız isimle yeni sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 09:23
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Galatasaray'da imzalar peş peşe! 6 yıldız...

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen arada sakat futbolcularının takıma katılmasını bekleyecek. 5 günlük Antalya kampıyla da ligin final dönemine takımın daha iyi motive olmalarını sağlayacak. Ayrıca sarı-kırmızılılar bu süreçte iç transferde de hamleler yapacak.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 6 yıldız...

Galatasaray, milli aradan sonra çok daha iyi dönecek. 11 maçlık galibiyet serisi ve 2 puanlık avantajla, kısa bir tatile giren sarı-kırmızılılar için gelecek iki hafta ilaç gibi olacak.

İşte Galatasaray'ın iki hafta içerisinde alacağı aksiyon:

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 6 yıldız...

SANCHEZ VE AURIER HAZIR OLACAK

Sanchez bu milli arada tamamen iyileşip takımla çalışmalara başlayacak. Saha çalışmalarına başlayan Aurier de yine takımla antrenmanlarda yer alacak.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 6 yıldız...

Yine bu aranın sakatlıktan çıkan Abdülkerim Bardakcı ile haftalardır büyük fedakarlık yapan Icardi ve Kaan Ayhan gibi isimlere iyi gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 6 yıldız...

Galatasaray'da milli ara nedeniyle futbolculara 4 gün izin verildi. Sezon başından bu yana çok bir maç takvimi geçiren oyuncular dinlenme imkanı bulacaklar. Sarı-kırmızılılarda cuma günü Antalya kampı başlayacak. Oyuncuların beraber vakit geçirmesi ve final dönemine tam konsantre girmesi planlanıyor.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 6 yıldız...

MUSLERA İMZAYI ATIYOR

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da bu milli arada Muslera ile yeni kontrat yapılacak. Uruguaylı sonunda ikna oldu ve bir yılı opsiyonlu 2 yıllık senelik sözleşme imzalanacak. 37 yaşındaki eldiven 2.5 milyon euro almaya devam edecek.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 6 yıldız...

Sarı-kırmızılılarda iç transfer görüşmelerinde ilk olarak Barış Alper ve Torreira ile anlaşma sağlanmıştı. Abdülkerim ve Kaan Ayhan ile de prensipte anlaşıldı.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 6 yıldız...

Önümüzdeki günlerde iş resmiyete dökülecek. Son olarak Kerem Aktürkoğlu ile masaya oturulup yeni bir anlaşma yapılacak.


Galatasaray'da imzalar peş peşe! 6 yıldız...

BARIŞ ALPER TANIMI

Başarılı futboluyla Kasımpaşa deplasmanında da takdir gören Barış Alper Yılmaz'a övgüler düzüldü. Barış Alper için bir paylaşım yapan Galatasaray, "Kuvvetli: Gücü çok olan, sağlam, görevini iyi yapan, üstün donanımlı." diye yazdı.

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