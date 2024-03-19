Galatasaray'da imzalar peş peşe! 6 yıldız...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da iç transfer harekatı için düğmeye basıldı. Teknik direktör Okan Buruk ile koordineli bir şekilde çalışan yönetim, 6 yıldız isimle yeni sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...
Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen arada sakat futbolcularının takıma katılmasını bekleyecek. 5 günlük Antalya kampıyla da ligin final dönemine takımın daha iyi motive olmalarını sağlayacak. Ayrıca sarı-kırmızılılar bu süreçte iç transferde de hamleler yapacak.
Galatasaray, milli aradan sonra çok daha iyi dönecek. 11 maçlık galibiyet serisi ve 2 puanlık avantajla, kısa bir tatile giren sarı-kırmızılılar için gelecek iki hafta ilaç gibi olacak.
İşte Galatasaray'ın iki hafta içerisinde alacağı aksiyon:
SANCHEZ VE AURIER HAZIR OLACAK
Sanchez bu milli arada tamamen iyileşip takımla çalışmalara başlayacak. Saha çalışmalarına başlayan Aurier de yine takımla antrenmanlarda yer alacak.
Galatasaray'da milli ara nedeniyle futbolculara 4 gün izin verildi. Sezon başından bu yana çok bir maç takvimi geçiren oyuncular dinlenme imkanı bulacaklar. Sarı-kırmızılılarda cuma günü Antalya kampı başlayacak. Oyuncuların beraber vakit geçirmesi ve final dönemine tam konsantre girmesi planlanıyor.
MUSLERA İMZAYI ATIYOR
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da bu milli arada Muslera ile yeni kontrat yapılacak. Uruguaylı sonunda ikna oldu ve bir yılı opsiyonlu 2 yıllık senelik sözleşme imzalanacak. 37 yaşındaki eldiven 2.5 milyon euro almaya devam edecek.
Önümüzdeki günlerde iş resmiyete dökülecek. Son olarak Kerem Aktürkoğlu ile masaya oturulup yeni bir anlaşma yapılacak.
BARIŞ ALPER TANIMI
Başarılı futboluyla Kasımpaşa deplasmanında da takdir gören Barış Alper Yılmaz'a övgüler düzüldü. Barış Alper için bir paylaşım yapan Galatasaray, "Kuvvetli: Gücü çok olan, sağlam, görevini iyi yapan, üstün donanımlı." diye yazdı.