Galatasaray'da imzalar peş peşe! 6 yıldız...

MUSLERA İMZAYI ATIYOR

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da bu milli arada Muslera ile yeni kontrat yapılacak. Uruguaylı sonunda ikna oldu ve bir yılı opsiyonlu 2 yıllık senelik sözleşme imzalanacak. 37 yaşındaki eldiven 2.5 milyon euro almaya devam edecek.