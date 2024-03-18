Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! 5 imza birden

TİMUR'DAN TRANSFER MÜJDESİ! Erden Timur, "İç transferde Torreira ve Barış Alper Yılmaz bitti. Abdülkerim ile de çoğu koşulda anlaştık." ifadelerini kullandı.

TORREIRA İLE 2028'E KADAR 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan ve 2.75 milyon Euro net maaş kazanan Uruguaylı yıldızla, senelik 3.5 milyon Euro'dan 2028'e kadar yeni mukavele yapılması planlanıyor.