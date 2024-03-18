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Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! 5 imza birden

Trendyol Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa engelini geçen ve liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ederken, 5 imza birden atılacak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 15:53 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 15:59
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Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! 5 imza birden

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu ve gol düellosuna sahne olan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-3 kazanarak yarışta kayıp yaşamadı.

Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! 5 imza birden

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Dries Mertens, Mauro Icardi (2) ve Carlos Vinicius kaydederken; Arjantinli yıldız bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! 5 imza birden

7 gol çıkan mücadele sonrası Cimbom'da Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur çarpıcı açıklamalarda bulundu ve transfer konusuna değindi.

Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! 5 imza birden

TİMUR'DAN TRANSFER MÜJDESİ!

Erden Timur, "İç transferde Torreira ve Barış Alper Yılmaz bitti. Abdülkerim ile de çoğu koşulda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! 5 imza birden

TORREIRA İLE 2028'E KADAR

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan ve 2.75 milyon Euro net maaş kazanan Uruguaylı yıldızla, senelik 3.5 milyon Euro'dan 2028'e kadar yeni mukavele yapılması planlanıyor.

Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! 5 imza birden

Bu sezon 47 maçta forma giyen ve 5 farklı mevkide görev alan Barış Alper Yılmaz'ın da sözleşmesinde iyileştirmeye gidilecek.

Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! 5 imza birden

ABDÜLKERİM'E YENİ SÖZLEŞME

2022 yazında 2.8 milyon Euro bonservisle transfer edilen ve savunmanın vazgeçilmez ismi olan Abdülkerim Bardakcı'ya daha iyi şartlarda sözleşme teklif edilecek.

Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! 5 imza birden

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 19.5 milyon TL garanti ücret kazanıyor ve 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! 5 imza birden

MUSLERA İLE UZATILACAK

Muslera'nın sözleşme konusuna açıklık getiren Timur, "Kaptanımız Fernando Muslera ile anlaşmak üzereyiz. Çoğu koşulda anlaştık." dedi.

Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! 5 imza birden

Yıllık 2.5 milyon Euro kazanan 37 yaşındaki file bekçisiyle, senelik 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı iddia edilmişti.

Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! 5 imza birden

KAAN AYHAN VE KEREM DE UZATACAK

Bu sezon orta saha, stoper ve sağ bek bölgesinde forma giyen Kaan Ayhan, kariyerinde en çok forma giydiği sezonu yaşıyor.

Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! 5 imza birden

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun mukavelesi iyileştirilecek ve süresi uzatılacak.

Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! 5 imza birden

Son 3 sezonda üstüne koyan bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, takımın en az kazanan isimleri arasında yer alıyor.

Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! 5 imza birden

25 yaşındaki sol kanat buna karşın skora olan katkısıyla takımını sırtlayan isimlerden biri oldu.

Son 2 sezonda Kerem Aktürkoğlu:

2021-22: 52 maç 13 gol, 13 asist
2022-23: 38 maç 10 gol, 14 asist

Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! 5 imza birden

Erden Timur iki oyuncuyla ilgili "Kaan Ayhan'la görüşüyoruz, bitmek üzere. İç transferde hiçbir sorun yok. Kerem Aktürkoğlu da bizim için çok çok değerli. Bu oyuncuların hepsi çok değerli işler yapıyorlar. Kerem çok büyük bir kaptanlık yapıyor, büyük bir mücadele veriyor. Ona da buradan çok çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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