Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! 5 imza birden
Trendyol Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa engelini geçen ve liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ederken, 5 imza birden atılacak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 15:53 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 15:59
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TİMUR'DAN TRANSFER MÜJDESİ!
Erden Timur, "İç transferde Torreira ve Barış Alper Yılmaz bitti. Abdülkerim ile de çoğu koşulda anlaştık." ifadelerini kullandı.
TORREIRA İLE 2028'E KADAR
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan ve 2.75 milyon Euro net maaş kazanan Uruguaylı yıldızla, senelik 3.5 milyon Euro'dan 2028'e kadar yeni mukavele yapılması planlanıyor.
Bu sezon 47 maçta forma giyen ve 5 farklı mevkide görev alan Barış Alper Yılmaz'ın da sözleşmesinde iyileştirmeye gidilecek.
ABDÜLKERİM'E YENİ SÖZLEŞME
2022 yazında 2.8 milyon Euro bonservisle transfer edilen ve savunmanın vazgeçilmez ismi olan Abdülkerim Bardakcı'ya daha iyi şartlarda sözleşme teklif edilecek.
29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 19.5 milyon TL garanti ücret kazanıyor ve 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
MUSLERA İLE UZATILACAK
Muslera'nın sözleşme konusuna açıklık getiren Timur, "Kaptanımız Fernando Muslera ile anlaşmak üzereyiz. Çoğu koşulda anlaştık." dedi.
Yıllık 2.5 milyon Euro kazanan 37 yaşındaki file bekçisiyle, senelik 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı iddia edilmişti.
KAAN AYHAN VE KEREM DE UZATACAK
Bu sezon orta saha, stoper ve sağ bek bölgesinde forma giyen Kaan Ayhan, kariyerinde en çok forma giydiği sezonu yaşıyor.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun mukavelesi iyileştirilecek ve süresi uzatılacak.
Son 3 sezonda üstüne koyan bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, takımın en az kazanan isimleri arasında yer alıyor.
25 yaşındaki sol kanat buna karşın skora olan katkısıyla takımını sırtlayan isimlerden biri oldu.
Son 2 sezonda Kerem Aktürkoğlu:
2021-22: 52 maç 13 gol, 13 asist
2022-23: 38 maç 10 gol, 14 asist
Erden Timur iki oyuncuyla ilgili "Kaan Ayhan'la görüşüyoruz, bitmek üzere. İç transferde hiçbir sorun yok. Kerem Aktürkoğlu da bizim için çok çok değerli. Bu oyuncuların hepsi çok değerli işler yapıyorlar. Kerem çok büyük bir kaptanlık yapıyor, büyük bir mücadele veriyor. Ona da buradan çok çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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