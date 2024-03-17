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Kasımpaşa - Galatasaray CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 16:10
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Kasımpaşa - Galatasaray CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ligi ilk 4'te tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Kasımpaşa ile zirvede yer alan ve şampiyonluk için yarışan Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Porozo, Omeruo, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Da Costa.

Galatasaray: Muslera, Köhn, Berkan, Nelsson, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Mertens, Icardi.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Galatasaray maçı 17 Mart Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

40. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 25 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 77 golüne, lacivert-beyazlılar 39 golle yanıt verdi.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 14 müsabakaya çıktı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 33 puan topladı ve bu alanda ikinci sırada bulunuyor. Aslan konuk olduğu son maçta Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

SON 17 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmezken, son 10 maçında da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 64 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Cimbom, bu mücadelelerin 15'inde de kalesini gole kapadı.

4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da, 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 31. haftada Rams Park'taki Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALIYOR

Kasımpaşa - Galatasaray karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Abdullah Bora Özkara yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman.

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