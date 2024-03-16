Planı hazır

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, hafta boyunca Kasımpaşa sınavına hazırlandı. Sarıkırmızılı ekiple çıktığı son 4 deplasman maçında (Trabzonspor, Samsunspor, Ankaragücü, Beşiktaş) ilk 15 dakikalarda gol bulan Buruk, bu hafta da aynı tarifeyi uygulamak istiyor. Erken golle rakibin gardını düşürmek isteyen tecrübeli hoca, ilk 11'ini de büyük ölçüde belirledi. Özellikle savunma hattındaki eksikleri göz önüne alan Buruk, stoperde yine Berkan ve Nelsson'a görev vermeyi düşünüyor. Sakatlığını atlatan Kaan Ayhan da sağ bekte formaya yakın gözüküyor. Tecrübeli hoca, Çaykur Rizespor karşısında kazanan ilk 11'i bozmayı düşünmüyor.