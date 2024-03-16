Aslan tek yürek

Süper Lig'de bitime 9 hafta kala zirvedeki yerini koruyan Galatasaray'da yönetim üzerine düşeni yapıyor. Başkan Dursun Özbek ve ekibi 24. şampiyonluk yolunda futbolcuların saha içerisine odaklanması için büyük çaba sarf ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, motivasyonu yüksek tutmak ve oyuncularını mutlu etmek için kesenin ağzını açtı. Futbolcuların geçmiş dönem maaş, imaj hakkı ve bonus ödemelerinin tamamı hesaplara yattı. Mart ayı maaşlarının bile ödenmesi takımda adeta doping etkisi yarattı.

GARDİ ÖDEMEYİ ALDI

Galatasaray'da oyuncuların dışında menajerlerin de alacağı vardı. Özellikle Mauro İcardi, Dries Mertens, Nicolo Zaniolo gibi önemli transferlerde imzası bulunan İtalyan menajer George Gardi'ye 7 milyon euro ödeme yapılması gerekiyordu. Galatasaray yönetimi, bu dönemde menajerlerin de vadesi geçmiş tüm ödemelerini gerçekleştirdi. Savaş ÇORLU

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

Yönetimin bu hamleleriyle Florya'da yüzler gülmeye başladı. Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren futbolcular, ödemelerini almanın sevincini yaşadı. Süper Lig'de 10 maçlık galibiyet serisi bulunan ve 17 maçtır yenilmeyen futbolcular kalan haftalar için de yönetime başarı sözü verdi.

SIRA EMEKÇİLERDE

Cimbom'da gözler artık personel maaşlarına çevrildi. Yeni yıla gireli 3 ay olmasına rağmen eski maaşlarını alan kulüp çalışanları, futbolcular gibi güzel haberler beklemeye devam ediyor. Bu konuda Rams Park'ta çalışan kulüp personellerinin ciddi bir rahatsızlık yaşadığı ve başkan Dursun Özbek'in bu konuda çalışanlara söz verdiği öğrenildi.