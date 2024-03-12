Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şov başladı! Ligin son maçlarında...

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon skora en fazla katkı veren isimlerden olan Kerem Aktürkoğlu, son maçlarda suskun durumda. Süper Lig'deki son 7 haftada sadece Antalyaspor ağlarını 2 kez sarsan 25 yaşındaki oyuncu, performansını artırmak istiyor.

SONLARDA AÇILDI Geçen sezon ilk gol pasını 20. haftada vermesine rağmen 12 asistle kral olan Kerem, bu sezon da bu başarıyı tekrarlama hedefinde. Kerem'i şu ana kadar Süper Lig'de 28 maçta 11 gol ve 6 asisti olbulunuyor.