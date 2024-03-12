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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şov başladı! Ligin son maçlarında...

Galatasaray'a geldiği günden bu yana yükselen performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, özellikle ligin son haftalarında sazı eline alıyor. Geçtiğimiz 2 sezon double-double yapan 25 yaşındaki yıldız, son 9 maçta sorumluluğu ele alarak yine şampiyonluk yaşamak istiyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şov başladı! Ligin son maçlarında...

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon skora en fazla katkı veren isimlerden olan Kerem Aktürkoğlu, son maçlarda suskun durumda. Süper Lig'deki son 7 haftada sadece Antalyaspor ağlarını 2 kez sarsan 25 yaşındaki oyuncu, performansını artırmak istiyor.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şov başladı! Ligin son maçlarında...

Bireysel idmanlarını sıklaştıran yıldız, final haftalarında sorumluluk alarak takımını 24. şampiyonluğa ulaştırmayı hedefliyor.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şov başladı! Ligin son maçlarında...

SONLARDA AÇILDI

Geçen sezon ilk gol pasını 20. haftada vermesine rağmen 12 asistle kral olan Kerem, bu sezon da bu başarıyı tekrarlama hedefinde. Kerem'i şu ana kadar Süper Lig'de 28 maçta 11 gol ve 6 asisti olbulunuyor.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şov başladı! Ligin son maçlarında...

Bu sezon genel toplamda ise 44 karşılaşmada 14 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Kerem son haftalarda galibiyetleri getirerek sezonu 'double double' ile bitirmeyi planlıyor.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şov başladı! Ligin son maçlarında...

Son 2 sezonda Kerem Aktürkoğlu:

2021-22: 52 maç 13 gol, 13 asist
2022-23: 38 maç 10 gol, 14 asist

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şov başladı! Ligin son maçlarında...

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998'de Kocaeli'nde dünyaya geldi. Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem, daha sonra Hisareyn'in altyapı akademisine kaydoldu.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şov başladı! Ligin son maçlarında...

1 yıl sonra Başakşehir'in altyapısına transfer olan Kerem, Bodrumspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yılında Karacabey Belediye'ye bedelsiz imza attı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şov başladı! Ligin son maçlarında...

2019 yazında 24 Erzincanspor'a bedelsiz olarak transfer olan milli oyuncu, 2020 yazında yine bedelsiz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şov başladı! Ligin son maçlarında...

Sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...

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