Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şov başladı! Ligin son maçlarında...
Galatasaray'a geldiği günden bu yana yükselen performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, özellikle ligin son haftalarında sazı eline alıyor. Geçtiğimiz 2 sezon double-double yapan 25 yaşındaki yıldız, son 9 maçta sorumluluğu ele alarak yine şampiyonluk yaşamak istiyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Bu sezon genel toplamda ise 44 karşılaşmada 14 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Kerem son haftalarda galibiyetleri getirerek sezonu 'double double' ile bitirmeyi planlıyor.
Son 2 sezonda Kerem Aktürkoğlu:
2021-22: 52 maç 13 gol, 13 asist
2022-23: 38 maç 10 gol, 14 asist
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998'de Kocaeli'nde dünyaya geldi. Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem, daha sonra Hisareyn'in altyapı akademisine kaydoldu.
1 yıl sonra Başakşehir'in altyapısına transfer olan Kerem, Bodrumspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yılında Karacabey Belediye'ye bedelsiz imza attı.
2019 yazında 24 Erzincanspor'a bedelsiz olarak transfer olan milli oyuncu, 2020 yazında yine bedelsiz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...
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