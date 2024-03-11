Galatasaray'da hedef 24!

İlk yılında şampiyonluk yaşayarak tarihe geçen Okan Buruk, bu sezon da disiplinden asla taviz vermedi.

Oyuncularla iletişimi son derece iyi olan başarılı hoca, forma konusunda adaletli davrandı. Futbolcular Okan Buruk'un takımın patronu olduğuna ikna oldu.

Oyuncular arasındaki ilişki bu başarının etkeni oldu. Son maçta Aslan'ın süper starı Mauro İcardi, takımın penaltıcısı olmasına rağmen Kerem Demirbay'ın hat-trick yapmasını istedi. Penaltı için topu arkadaşına verdi. Bu davranış, takım içinde sorun olmadığını gösterdi.

Maç içinde bireysel oynayan ve yedek kaldığı için sorun çıkardığı iddia edilen Wilfried Zaha artık küsmüyor.

Son maçta takımın başarısı için oynadığı fark edilen Fildişi Sahilli yıldız, gol sevinçlerine coşkuyla eşlik etti. Teknik heyet ve takımla sorunu olmadığını kanıtladı.

Kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira'nın affedilmesi için Muslera devreye girdi. Oliveira tüm takımın önünde Okan Buruk'tan özür diledi.

Muslera, geçen sezon da şampiyonluk yolunda Gomis olayında benzer bir sorumluluk almıştı.

Afrika Kupası'ndan sakat gelen Serge Aurier takıma bir an önce katılmak için ekstra çalışıyor. Fildişi Sahilli oyuncu henüz katkı sağlamasa da vatandaşı Zaha'nın performansını artırmasından etkili oldu.

Başkan Dursun Özbek ve ekibi şampiyonluk yolunda takımı yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş derbisinden sonra 11 maçlık birikmiş galibiyet primlerini hesaba yatırdı. 35 milyon TL'lik ödeme, 24. şampiyonluk yolunda takıma adeta doping etkisi yarattı.