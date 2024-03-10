Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Davinson'un yeni takımı
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın sezon başında İngiliz devi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, sergilediği performansla beğeni topladı. Takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Kolombiyalı savunmacı, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Davinson Sanchez'in menajeri Fernando Villarreal, İstanbul'a gelerek Galatasaraylı idarecilerle transfer için görüştü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
24. kez zafere ulaşmayı hedefleyen Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları yapılıyor.
Transfer listesini oluşturmaya başlayan Cimbom'da sürpriz bir ayrılık yaşanması gündeme geldi.
Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran ve taraftarın sevgilisi konumuna gelen Davinson Sanchez'e önemli bir talip çıktı.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ!
Sabah'ın haberine göre; Sezon başında 9.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan alınan Davinson Sanchez için Napoli nabız yokluyor.
Oyuncunun menajeri Fernando Villarreal, İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı idarecilerle görüşüp Napoli'nin sezon sonu teklif için hazırlandığını söyledi.
4+1 senelik anlaşması bulunan oyuncuyu Galatasaray cephesi bırakmak istemiyor.
Sezon sonunda İtalyan ekibinin tekrar sarı-kırmızılı takımın kapısını çalması bekleniyor. Kolombiyalı stoper, Galatasaray'dan yıllık 3.2 milyon Euro kazanıyor.
DİĞER