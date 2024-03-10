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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Davinson'un yeni takımı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın sezon başında İngiliz devi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, sergilediği performansla beğeni topladı. Takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Kolombiyalı savunmacı, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Davinson Sanchez'in menajeri Fernando Villarreal, İstanbul'a gelerek Galatasaraylı idarecilerle transfer için görüştü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Davinson'un yeni takımı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Davinson'un yeni takımı

Bu sezonki performansıyla dikkat çeken sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alıyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Davinson'un yeni takımı

Rekorları parçalayan teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Davinson'un yeni takımı

24. kez zafere ulaşmayı hedefleyen Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları yapılıyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Davinson'un yeni takımı

Transfer listesini oluşturmaya başlayan Cimbom'da sürpriz bir ayrılık yaşanması gündeme geldi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Davinson'un yeni takımı

Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran ve taraftarın sevgilisi konumuna gelen Davinson Sanchez'e önemli bir talip çıktı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Davinson'un yeni takımı

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ!
Sabah'ın haberine göre; Sezon başında 9.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan alınan Davinson Sanchez için Napoli nabız yokluyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Davinson'un yeni takımı

Oyuncunun menajeri Fernando Villarreal, İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı idarecilerle görüşüp Napoli'nin sezon sonu teklif için hazırlandığını söyledi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! İşte Davinson'un yeni takımı

4+1 senelik anlaşması bulunan oyuncuyu Galatasaray cephesi bırakmak istemiyor.

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