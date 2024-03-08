Galatasaray 6-2 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray sahasında şov yaptı! Okan Buruk rekora ortak oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında lider Galatasaray ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Derrick Köhn, 31'de Lucas Torreira ve 40. 45. ve 64. (p) dakikalarda Kerem Demirbay ve 85. dakikada ise Mauro Icardi kaydetti. Konuk takımın golleri ise 38'de Casper Hojer ve 61. dakikada Ibrahim Olawoyin'den geldi.

Bu sonucun ardından G.Saray üst üste 10. galibiyetini aldı ve 78 puana yükseldi. Ç. Rizespor ise 39 puanda kaldı.

Ligin 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

OKAN BURUK REKORA ORTAK OLDU!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bir rekora daha ortak oldu. Geçtiğimiz sezon son 3 saha maçı ile birlikte bu sezon 14 iç saha galibiyetiyle toplamda üst üste 17 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekoruna ortak oldu.

G.SARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray, Çaykur Rizespor mücadelesine 4 oyuncusundan mahrum çıktı. Sergio Oliveira'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Serge Aurier, Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giymeyen isimler oldu.

BERKAN KUTLU STOPERDE

Galatasaray'ın devre arasında İtalya Serie A ekibi Genoa'dan takıma geri çağırdığı 26 yaşındaki milli oyuncu Berkan Kutlu, Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasına stoperde başladı. Bu sezon Galatasaray'da sol bek, stoper ve orta sahada Okan Buruk'un joker oyuncularından biri olan Berkan Kutlu, daha önce Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor karşılaşmasında stoper mevkisinde görev yapmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Icardi'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mertens'in şutunu savunmadaki Emirhan Topçu, kafayla uzaklaştırdı. Ceza yayına gelen topa Barış Alper bekletmeden vurdu. Yerden sekerek kaleye yönelen meşin yuvarlağı, Gökhan Akkan son anda kornere tokatladı.

GOL! 9. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornerde, savunmanın uzaklaştırdığı meşin yuvarlağa ceza yayı üzerinde bekletmeden vuran Köhn, fileleri havalandırdı.

GOL! 31. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasında meşin yuvarlakla buluşan Zaha, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Gökhan'dan dönen topu tamamlayan Torreira, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

35. dakikada Hojer'in pasında savunma arkasına sarkan Minchev, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Minchev'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta, Muslera topu kornere çeldi.

GOL! 38. dakikada Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Shelvey'in pasıyla topla buluşan Hojer, ceza sahası dışından şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelerle yolladı: 2-1

GOL! 40. dakikada Galatasaray, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Mertens'in pasında topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

GOL! 45. dakikada Galatasaray bir gol daha attı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Icardi, topu Kerem Demirbay'a indirdi. Kerem Demirbay, ceza yayından çektiği şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1

Galatasaray, maçın ilk yarısını 4-1 önde bitirdi.

57. dakikada Icardi'yle verkaç yapan Mertens, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

GOL! 61. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Hojer'in sağ çaprazdan kullandığı frikikte top, önce baraja sonra da Olawoyin'e çarparak fileleri gitti: 4-2

62. dakikada Galatasaray, penaltı kazandı. Ceza sahasında Mertens, Hojer'in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 64. dakikada Kerem Demirbay, penaltıda başına geçtiği topu ağlara göndererek takımını 5-2 öne geçirdi.

GOL! 85. dakikada Galatasaray, bir gol golü buldu. Hakim Ziyech'in pasında Tete, tekte topu Icardi'ye aktardı. Arjantinli futbolcunun ceza sahasında yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 6-2

Galatasaray, karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı.